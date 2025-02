družabno

Uživali v skupnem večeru

3.2.2025 | 13:00 | Renata Mikec

Novomeščanka Erika Medle Semec, sicer profesorica nemščine in angleščine na Ekonomski šoli Novo mesto in predavateljica tujih jezikov na Višji strokovni šoli za ekonomijo in medije, s svojo mamo goji zelo lep odnos. Pred dnevi sta si v Šentjerneju družno ogledali koncert Novomeškega simfoničnega orkestra pod vodstvom Mira Sajeta. Erikina mama Jožica Medle je kot mlada imela naporno življenje izseljenke, saj je pri zgolj osemnajstih odšla za možem v Nemčijo, v upanju, da se vrne v novo hišo, ki sta jo gradila na Grmu v Novem mestu. Leta 1980 se je z dvema najstnicama, Eriko in Ireno, vrnila v rodno Slovenijo, se zaposlila na oddelku ORL novomeške bolnišnice kot administratorka, tam delala do upokojitve in sama skrbela za hčerki. Mož je namreč ostal v Nemčiji vse do upokojitve. Jožica že vse življenje zelo rada šiva, hodi, vrtnari in skrbi za svoje rože. Rada ima različne potepe in kulturne prireditve, ki jih organizirajo v Društvu interesnih dejavnosti upokojencev Novo mesto, še posebej pa so ji ljuba druženja z družino. Obožuje svoja vnučka Nušo Semec in Gregorja Strasbergarja, ki sta oba uspešna na svojih ustvarjalnih področjih. Te dni bo praznovala 80. rojstni dan in njena edina želja je, da bi bila zdrava. Jožica s hčerko Eriko velikokrat uživa na koncertih, saj obe obožujeta glasbo. Tokrat ji je hči obisk čudovitega glasbenega večera poklonila za božično darilo.

