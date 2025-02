šport

Krka namučila Mariborčane

3.2.2025 | 08:00 | M. Š.; M. K.

V 12. krogu 1. SNTL za moške je za največje presenečenje poskrbel Fužinar Inter Diskont, ki je v Puconcih s 4:1 premagal Murexin. Blizu presenečenja je bila v Mariboru tudi Krka, ki je proti domači ekipi izgubila s 3:4. Vodilna Savinja Plasard je bila doma s 4:0 boljša od Kajuh-Slovana, ŠD SU pa s 4:1 od Mengša. Prosta je bila Savinja KPM.

Foto: NTK Krka

Krka

Pošteno so se morali za zmago potruditi Mariborčani, ki so do nje prišli šele v sedmem obračunu, ko je Tomaž Roudi s 3:0 premagal Janeza Jedlovčnika. V igri dvojic sta Denis Pintar in Aljaž Šmaljcelj premagala Matevža Črepnjaka in Gregorja Komaca, ki je med posamezniki s 3:2 premagal Šmaljclja in Pintarja. Eno zmago je h končnemu uspehu mariborske ekipe prispeval še Črepnjak, za Novomeščane pa sta bila uspešna Pintar, ki je premagal Aneja Bradača Vranca in Šmaljcelj, ki je bil boljši od Črepnjaka.

Aljaž Šmaljcelj, kapetan ekipe: »Pred srečanjem smo se dogovorili za taktiko. Začeli smo odlično in predvideli, da bo odločilna tekma med Komcem in menoj. In res je bilo tako. Veteran, ki v zadnjem času igra zelo zanesljivo, je bil žal v odločilnem setu bolj zbran. Sem pa vesel, ker se v dobro formo vrača Pintar, kar je dokazal v parih in v drugem dvoboju in ker mladi Jedlovčnik igra iz tekme v tekmo bolje. Torej - dobra popotnica za preostanek lige v tej sezoni.«

ŠD SU

Brez večjih težav je do osme zmage v letošnji sezoni prišel tudi ŠD SU, za katerega sta Uroš Slatinšek in Jožko Omerzel zmagala v dvojicah, v nadaljevanju pa je bil Slatinšek še dvakrat uspešen v posameznih dvobojih, eno zmago pa je dodal še Omerzel. Za goste je do edine zmage prišel Aljaž Frelih, ki je bil boljši od Marka Gazvode. Za Mengeš sta igrale Luka Jokić in Aljaž Goltnik.

Izidi v 1. SNTL moški

12. krog: Murexin – Fužinar Inter Diskont 1:4, Maribor – Krka 4:3, Savinja Plasard – Kajuh-Slovan 4:0, ŠD SU – Mengeš 4:1, Savinja KPM prosta.

Vrstni red: 1. Savinja Plasard 18 (36:5) – dve tekmi manj, 2. Murexin 18 (38:13), 3. ŠD SU 16 (34:20), 4. Maribor 14 (35:27), 5. Fužinar Inter Diskont 12 (32:22) – tekma manj, 6. Savinja KPM 10 (23:28) – dve tekmi manj, 7. Kajuh-Slovan 2 (17:41), 8. Krka 2 (11:41), 9. Mengeš 2 (14:43).

‹ nazaj