Kakšna usoda čaka nekdanji samostan?

3.2.2025 | 10:30 | L. Markelj

Šentjernej/Apnenik - V vasici Apnenik, nekaj kilometrov od Šentjerneja, v vznožju Gorjancev, so vrsto let domovale Loyole, mednarodni sestrski red, ki pa ni zaprt. Sestre niso živele v klavzuri, ampak je vsaka opravljala svoj poklic in hodila v službo. Zaposlene so v glavnem v šolstvu, zdravstvu … Z okoliškimi prebivalci so se dobro razumele in tudi oni so bili o njih pohvalnih besed.

Kaj se bo zgodilo z nekdanjo materno hišo Skupnosti Loyola na Apneniku v občini Šentjernej, je stvar Svetega sedeža. (Foto: L. M.)

Ker pa je bila skupnost sester Loyola pred kratkim razpuščena, domačine zanima, kaj se bo zgodilo z njihovo matično hišo oz. s samostanom v Apneniku, ki so ga sestre same zgradile.

Občinska svetnica Marija Martinčič Bauman (SDS) je na zadnji občinski seji izpostavila vprašanja: kaj bo s stavbo, kdo z njo upravlja, ali je na prodaj. Če zanjo ni zainteresirana Škofija Novo mesto, je predlagala, da jo mogoče odkupi Občina Šentjernej oz. pomaga poiskati investitorja.

Župan Jože Simončič pobudo sicer pozdravi, a nad idejami ni najbolj navdušen.

Po pojasnila smo se obrnili še na Škofijo Novo mesto, ki pa s skupnostjo Loyola in samostanom nima nič.

