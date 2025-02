dolenjska

Delo je recept za 100. rojstni dan

2.2.2025 | 17:05 | L. Markelj

Foto: L. M. in osebni arhiv

Selo pri Mirni - Včeraj je bilo veselo v vasi Selo pri Mirni oz. natančneje pri Novakovih oz. pri Belentinovih, kot se že piše mladi rod.

100-letnica Marija Novak s hčerko Jožico in vnukom Juretom ter županom občine Mirna Dušanom Skerbišem, ki ji je prišel voščit.

Marija Novak je 1. februarja namreč slavila 100. rojstni dan – častitljivi jubilej, ki ga res ne dočaka vsak, čeprav je stoletnikov tudi pri nas veliko več kot nekoč. Na stotico je ponosna tako slavljenka, ki se še zelo dobro drži, kot njena družina in seveda tudi vaščani.

Slednji so ji v čast postavili mlaj, kar je bilo za tako priložnost v vasi prvič. Mlaj so pripeljali kar z vozom in konjsko vprego. Bilo je veselo, igrala je harmonika in slavljenka Marija je bila srečna.

Marija Novak s šopkom rož, ki ji jih je prinesel župan Dušan Skerbiš.

Danes praznuje v družinskem krogu, med mnogimi, ki so ji prišli v teh dneh voščit in zaželet vse dobro, pa je bil tudi mirnski župan Dušan Skerbiš. Ponosen je na najstarejšo občanko v občini Mirna, »da lahko tako častitljivo starost dočaka tudi nekdo v lepih dolenjskih gričih, v tej prijetni vasici.«

Marija Novak – omenimo, da ima slavljenka najpogostejše žensko ime ter najpogostejši priimek v Sloveniji – v Selu pri Mirni živi dobesedno sto let, saj je ostala na domačiji. Kot pove v klepetu, ji v življenju ni bilo lahko, a znala je sprejemati in prenašati vse, kar jo je doletelo. Že otroštvo je bilo težko. Štirje otroci - Marija ter še ena sestra in dva brata - so skorajda vseskozi živeli le z mamo, saj je oče kmalu umrl.

Mlaj so ji pripeljali kar z vozom s konjsko vprego.

Tudi njej je let pet let po poroki umrl mož France in ostala je sama s tremi hčerkami: Jožico, ki je ostala doma, Slavko, ki živi v sevniškem koncu, in Marijo, ki si je družino ustvarila v Kanadi. Ni bilo enostavno štirim ženskam, morale so poprijeti tudi za »moška« dela, kmetija jih je preživljala.

Marija je vesela 3 hčera, 7 vnukov in 11 pravnukov.

K sreči je se je Marija od malega učila trdo delati. Vsi otroci so bili pridni in korajžni, pomagali so mami na kmetiji in je nekako šlo. »Delo me je vse življenje gor držalo. Če ne bi vseskozi delala, bi bila zdaj že trda,« jasno pove stoletnica ob vprašanju, kaj je recept za dolgo življenje.

Slavljenka med vaščani.

Marija je znala vse: kosila je na roke in bila je prava furmanka s konji in biki. Traktorjev takrat seveda ni bilo. Kot pove hčerka Joži, ki je prevzela kmetijo in zdaj lepo skrbi za mamo, je slavljenka celo raje delala zunaj kot v kuhinji.

Več o slavljenki in njenem življenju, ter kako zdaj preživlja dneve pri 100-ih letih, pa v četrtkovi tiskani izdaji Dolenjskega lista.

