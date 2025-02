šport

Zdesetkana Krka klonila v Mariboru

2.2.2025 | 10:00

Odbojkarji Krke so včeraj v Mariboru odigrali tekmo četrtega kroga modre skupine prve odbojkarske lige. Poškodbe v novomeški ekipi še naprej puščajo sledi. Vrnil se je sicer podajalec Marcell Mikulass Koch, zaigrati je poskusil tudi Bregar, Koncilja in Glamočanin pa sta še poškodovana. Mariborčani so znali izkoristiti težave Novomeščanov in tekmo dobili s 3:0. (20, 20, 18).

ŠD Tabor, 1. februar 2025. Sodnika: Kramar, Perčič. Obiskovalcev: 150.



OK i-Vent Maribor: Cafuta, Fužir (L), Vodušek 2, Cavalcanti, Sešek 19, Valenčič 18, Špes Podbregar 3, Mazej, Donik 8, Škorc (L), Fink 5, Kožar 3, Mejal. Trener: Sebastijan Škorc.



Krka: Travnik M. (L), Medved 5, Erpič, Mikulass Koch, Kosmina 9, Bregar 3, Verdinek (L), Travnik, Glamočanin, Koncilja, Vidmar, Lindič 7, Rojnik 9. Trener: Tomislav Mišin.

* Izidi:

- modra skupina, 4. krog:

- sobota, 1. februar:

Merkur Triglav Kranj - Alpacem Kanal 0:3 (-26, -20, -15)

i-Vent Maribor - Krka 3:0 (20, 20, 18)

Calcit Volley - ACH Volley 0:3 (-17, -24, -24)

- lestvica:

1. ACH Volley 18 18 0 54: 3 54

2. Alpacem Kanal 18 14 4 43:20 39

3. Calcit Volley 18 11 7 38:25 34

4. i-Vent Maribor 18 10 8 35:28 30

5. Krka 18 7 10 26:40 20

6. Merkur Triglav 18 5 13 19:42 16

- zelena skupina, 3. krog:

- petek, 31 januar:

Panvita Pomgrad - Fužinar Sij Metal 3:0 (22, 29, 21)

- sobota, 25. januar:

Kočevje - Špan Brezovica 1:3 (-20, -22, 21, -12)

Črnuče - SIP Šempeter 3:0 (16, 12, 17)

- lestvica:

1. Panvita Pomgrad 4 3 1 10:3 18

2. Črnuče 4 3 1 10:4 15

3. Špan Brezovica 4 2 2 7:8 15

4. Fužinar Sij Metal Ravne 4 2 2 7:7 12

5. Kočevje 4 1 3 4:10 6

6. SIP Šempeter 4 1 3 4:10 3

