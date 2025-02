družabno

Matevž Derenda bo kuhal

2.2.2025 | 08:25 | Vir: Planet TV

Na Planet TV kmalu prihaja nova sezona zabavne oddaje Riba, raca, rak. Znani Slovenci in Slovenke iz sveta glasbe, športa in televizije bodo spet preizkušali svoje kulinarične sposobnosti. Zanimivo bo spremljati, kako se znajdejo v vlogi gostiteljev, kaj jim je pri tem pomembno in kako kuhajo, kadar so pod pritiskom. Ob združevanju kulinaričnih moči bodo pletli tudi prijateljske vezi in razvijali kuharsko tekmovalnost. V novi sezoni bodo tako za kuhalnico poprijeli televizijska voditeljica Nina Osenar Kontrec, pevka Natalija Verboten, svetovalec za zdrav življenjski slog Gregor Poljanec - Kirsch in televizijska voditeljica Danica Lovenjak, med drugimi pa bomo spremljali lahko tudi, kako se v kuhinji znajde Posavec Matevž Derenda. Vemo, da je glasbenik svoj pevski talent zagotovo nasledil po mami Nuši, ali je bila ena najboljših slovenskih vokalist tako uspešna tudi pri prenosu kuharskega znanja na sina, pa bomo lahko kmalu videli. Prva iz serije novih oddaj Riba, raca, rak bo na Planetu TV na sporedu že 10. februarja, potem pa vsak dan od ponedeljka do petka ob osmih zvečer.

