Letos veliko otvoritev, tudi težko pričakovane obvoznice

2.2.2025 | 00:30 | L. Markelj

Mirna - Občina Mirna vsako leto organizira ponovoletno srečanje z gospodarstveniki, da jim predstavi načrte za tekoče leto in pove, kaj je bilo v preteklem letu narejenega. Včeraj je potekalo v Gostilni Francka.

Občina Mirna je gospodarstveni - kot je že običajno po novem letu - povabila na srečanje in odzvalo se jih je preko 50. (Foto: L. M.)

»Srečanje pomeni stik z gospodarstveniki, da drug drugemu predstavimo aktivnosti v naši lokalni skupnosti. Tako jim pokažemo, da so pomembni v naši skupnosti, saj brez dobrega gospodarstva ni razvoja občine, pa tudi, da je njihova naloga biti vpet v družbeno in družabno življenje lokalne skupnosti,« pove mirnski župan Dušan Skerbiš.

Poudari, da je občina Mirna gospodarstvenikom nedvomno prijazna občina. V predpreteklem letu so dobili celo takšno mednarodno priznanje - kot občina, najbolj prijazna gospodarstvenikom, ki ga je doslej prejelo le 12 slovenskih občin. Tega so veseli, pravi župan, ki je za letošnje leto napovedal veliko naložb, ki jih bodo dokončali.

Župan Dušan Skerbiš pri sprejemu gospodarstvenikov. (Foto: L. M.)

Omeni tako gradnjo večstanovanjskih in enostanovanjskih objektov kot mirnsko obvoznico, ki bo velikega pomena in jo domačini res težko in dolgo pričakujejo.

Nova obvoznica zgodovinski dogodek

»To bo velika razbremenitev tako za stalno živeče na Mirni ter pridobitev za vse, ki potujejo na relaciji Sevnica–Trebnje. Ne bo pomenila je razbremenitve prometa, temveč bo tudi zagotavljala varno vožnjo. Vse najbolj veseli, da ne bo več zatikanja na mirnskem mostu, ki je preozek za srečevanje dveh večjih in širokih tovornjakov. V zadnjem času beležimo veliko število nezgod in poškodovanje vozil,« pove Skerbiš.

Začelo se je s kozarčkom penine. (Foto: L. M.)

»Odprtje obvoznice bo največji dogodek v zgodovini obstoja Mirne in tudi občine, ki je bila še v stari Jugoslaviji, pa sedaj ponovno od leta 2011. Mnogi starejši krajani že skoraj niso več verjeli, da se bo to zgodilo,« pove župan in doda, da so v preteklem letu odkupili tudi čistilno napravo, »kajti imamo veliko podjetij s področja predelovalne industrije in prav te je najbolj težilo, kako bo z okoljevarstvenim dovoljenjem za delovanje čistilne naprave. Lani decembra smo ga pridobili, čeprav bi sicer poteklo šele 1. aprila letos,« je povedal Skerbiš.

V petih letih med 30 in 50 milijonov evrov naložb

Da gre gospodarstvu dobro, priča podatek, da je brezposelnost v JV Sloveniji najnižja prav v občini Mirna – le 1,9 odstotna. »Vsi, ki želijo delati v domači občini, imajo za to vse možnosti. Podjetniško-industrijska cona je polna in razprodana,« pravi župan in očitno bodo morali počasi že razmišljati o kaki novi.

Mirnski župan Dušan Skerbiš je ponosen na dober gospodarski razvoj občine. (Foto: L. M.)

»V zadnjih petih letih, pri čemer mislim konec tega mandata, bo na Mirni zgrajenih več kot 250 stanovanj, nekaj jih je že. Tu je nov vrtec za mlade, ki potrebujejo varstvo za otroke, nov trgovski center, že omenjena obvoznica in stanovanja, nova podjetja, skratka v vse naložbe bo v tem času vloženega med 30 in 50 milijonov evrov javnega in zasebnega kapitala. To so številke, ki so nam v ponos, in tako velik razvoj nam lahko zavida marsikatera večja občina,« se pohvali prvi mož mirnske občine.

V občini Mirna sta najbolj razviti predelovalna in kovinska industrija. (Foto: L. M.)

Pohvalnih besed o razvoju občine Mirna je tudi nekdanji pomemben gospodarstvenik Avgust Gregorčič, častni občan Občine Mirna.

Avgust Gregorčič, nekdanji pomemben gospodarstvenik: "Občini Mirna gre ocena odlično."

"Včasih je bilo zelo težko usklajevati razvoj v občini. Težnja je bila vedno razvijati center občine, čeprav smo se trudili, da bi več investirali tudi v kraje izven. Z nastankom samostojne občine Mirna pa se je vse spremenilo - tempo razvoja se je zelo pospešil in rezultati povedo vse. Ljudje so dobili iniciativo, to je pomembno, več se dogaja na vseh področjih, skratka vesel sem razvoja in občini gre ocena odlično" pove Gregorčič.

Zbranim gospodarstvenikom – vabilu se je odzvalo preko petdeset - so se jim predstavili delavci občinske uprave, da bodo vedeli, na koga se obrnejo po pomoč, spregovorila pa jim je tudi predstavnica Stanovanjskega sklada RS. Povedali so, da so veseli takšnih povabil občine. Čutijo, da so tako med sabo bolj povezani. Na srečanju lahko izmenjujejo mnenja in se usklajujejo, da lahko zagotavljajo čim boljše pogoje za sobivanje.

Tako ni dvoma, da po novoletno srečanje gospodarstvenikov na Mirni še naprej ostaja tradicija.

