Novi podžupan - Gajski odstopil, v njegove čevlje Petančič

31.1.2025 | 14:15 | M. L.

Brežice - Brežiški župan Ivan Molan je danes imenoval novega podžupana. To funkcijo bo opravljal Mihael Petančič, ki bo na tem mestu zamenjal dosedanjega podžupana Aleksandra Gajskega. Gajski je odstopil, kot je povedal na današnji županovi novinarski konferenci, zaradi prezasedenosti v službi. Petančič bo podžupan za področje kmetijstva, gospodarstva in turizma. Kot je povedal župan, bi ga ob njegovem morebitnem prenehanju mandata Mihael Petančič nadomestil do volitev.

Na sliki z leve so Mihael Petančič, Ivan Molan in Aleksander Gajski. (Foto: M. L.)

Občina Brežice ima po odstopu Gajskega in imenovanju Petančiča še naprej tri podžupane. Novi podžupan se bo pridružil Bogdanu Palovšniku in Mojci Florjanič, tudi on bo funkcijo opravljal nepoklicno.

Novi podžupan je po besedah župana Ivana Molana morda manj poznan, čeprav je v lokalnem okolju aktiven, ''predan in deloven človek, z znanjem in s tistimi vrednotami, ki predstavljajo Občino Brežice.'' Hvaležen mu je, da je prevzel zaupano mu nalogo, in verjame, da bo s svojim znanjem in izkušnjami pomembno prispeval k razvoju občine.

Z novinarske konference

Miha (Mihael) Petančič je dolgoletni aktivni član lokalne skupnosti, kot so zapisali v občinski predstavitvi, predan družinski človek, oče treh sinov in uspešen kmetovalec. Živi in deluje v občini Brežice, kjer na Piršenbregu in okolici Bizeljskega upravlja kmetijo, ki obsega 28 hektarjev, od tega 10 hektarjev ekološke pridelave. Na kmetiji se ukvarjajo s sadjarstvom, vinogradništvom, živinorejo in gozdarstvom. Njegova vizija temelji na trajnostnem razvoju, podpiranju lokalne pridelave in spodbujanju malih kmetij, ki so ključnega pomena tako za razvoj podeželja kot nadgradnjo razvoja turizma.

Že 25 let je zaposlen v podjetju Kamnoseštvo Gama G. V svojem poklicnem delu se je specializiral kot inženir varstva pri delu in požarne varnosti ter komercialist. Dolgoletne delovne izkušnje so mu omogočile pridobitev bogatega znanja na področjih načrtovanja, organizacije in vodenja projektov.

Na lokalni ravni je Petančič aktiven že več desetletij. Dvanajst let je bil predsednik Krajevne skupnosti Globoko, sedaj že tretji mandat opravlja funkcijo občinskega svetnika in svetnika v Krajevni skupnosti Globoko. V tem času je sodeloval pri načrtovanju in izvedbi številnih projektov, ki so izboljšali kakovost življenja v skupnosti. Je aktiven član Prostovoljnega gasilskega društva Globoko, že drugi mandat član Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, Območne enote Brežice, v preteklosti pa je sodeloval v Turističnem društvu Globoko, Vinogradniškem društvu Pišece in v Svetu zavoda ter Svetu staršev Osnovne šole Globoko. Njegovo delo temelji na dialogu, povezovanju, vključevanju, sodelovanju in spoštovanju potreb vseh lokalnih prebivalcev.

