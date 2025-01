novice

Bolniki zdravniške stavke skoraj ne občutijo

31.1.2025 | 15:30 | L. Markelj

Novo mesto/Brežice - Te dni je minilo leto dni od začetka zdravniške stavke, ki je najdaljša v zgodovini Slovenije. Vlada ter Sindikat zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije Fides sta sicer nekaj zadev dorekla, a pogajanja kljub vsemu niso pripeljala do dogovora in zaključka.

Bolniki najdlje trajajoče zdravniške stavke skoraj ne občutijo. (Foto: L. M.)

Stavka, ki je nastala zaradi nerealizacije dveh podpisanih sporazumov z vlado o ločenem plačnem zdravstvenem sistemu, tako še kar traja, a bolniki je skoraj ne občutijo, saj je vlada s spremembo zakonodaje razširila seznam storitev, ki jih morajo med stavko opravljati zdravniki.

Tako je tudi v obeh naših regijskih bolnišnicah – Splošni bolnišnici (SB) Novo mesto in SB Brežice – stavka tudi ni imela vpliva na daljšanje čakalnih dob, pravijo v vodstvih.

V SB Novo mesto so se čakalne dobe v prvi polovici lanskega leta sicer nekoliko zvišale, »a jih uspešno znižujemo. Najdaljše so na področju ortopedije in kardiologije, kjer pa delamo največ – poleg rednega programa tudi veliko dodatnega,« pove dr. Milena Kramar Zupan, direktorica bolnišnice.

V zadnjem letu je bolnišnico zapustilo šest zdravnikov: dva sta se upokojila, štirje so se zaposlili v drugih zavodih, vendar so na novo zaposlili štiri specialiste, osem specializantov pa je opravilo specialistični izpit. Večjih manjkov zdravnikov nimajo, pač pa določene strukturne izzive, kot so npr. urgenca in nekatere manjše specialistične dejavnosti, kot sta hematologija in gastroenterologij.

SB Brežice sta po besedah direktorice Anice Hribar lani zapustila dva zdravnika specialista, eden zaradi upokojitve, eden pa zaradi odhoda k drugemu delodajalcu, v tujino. V preteklih dveh letih so zaposlili več mladih zdravnikov iz tujine, drugih kadrov zdravstvene smeri iz tujine pa ne.

Kaj pa se obeta s prihajajočo novo zakonodajo na zdravstvenem področju, ki med drugim predvideva, da zdravniki iz javnega zdravstvenega sistema ne bi več mogli delati za zasebnike na samoplačniškem trgu?

