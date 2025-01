kronika

Zakajen pripeljal na mejni prehod

31.1.2025 | 10:30 | M. K.

Sinoči okoli 19.30 je na mejni prehod Obrežje na vstop v Slovenijo pripeljal voznik osebnega avtomobila italijanskih registrskih oznak. Policisti so opravili mejno kontrolo in 45-letnemu vozniku zaradi suma vožnje pod vplivom prepovedanih drog odredili hitri test, ki je potrdil prisotnost konoplje. Kršitelju so zasegli tudi manjšo količino posušene konoplje in zanj odredili strokovni pregled, ki ga je odklonil. Zaradi kršitev so ga privedli v postopek pred pristojno sodišče, kjer mu je bila izrečena globa v višini 1.200 evrov. Odvzeto mu je bilo tudi vozniško dovoljenje in izrečenih 18 kazenskih točk, danes poročajo s PU Novo mesto.

Prehiter na avtocesti

Včeraj okoli 12. ure so policisti na Obrežju ustavili voznika osebnega avtomobila Fiat 500, ki je na območju Čateža ob Savi vozil s hitrostjo 190 km/h in prekoračil dovoljeno hitrost na avtocesti za 60 km/h. 45-letnemu državljanu Hrvaške so zaradi kršitve cestno prometnih predpisov izdali globo.

Migranti

Policisti so na območju PP Brežice (Rigonce, Obrežje, Dobova, Rakovec, Kapele, Mihalovec, Trnje)včeraj prijeli pet državljanov Egipta in Kitajske, tri državljane Nepala in Afganistana, dva državljana Turčije in Maroka, državljana Bangladeša, Gane in Nigerije.

Dan v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so včeraj skupno posredovali v 65. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 167 klicev. Obravnavali so sedem prometnih nesreč, v katerih je nastala premoženjska škoda, in zasegli vozila dvema kršiteljema cestno prometnih predpisov. Posredovali so zaradi 17. kršitev javnega reda in miru, obravnavali sume kaznivih dejanj poškodovanja tuje stvari in tatvin ter posredovali zaradi nedovoljenih prehodov državne meje.

