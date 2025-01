gospodarstvo

Tujih turistov je več, višji tudi prihodki izven glavne turistične sezone

31.1.2025 | 09:00 | M. K.

Foto: Simon Srečković

Brežice - Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije je Brežice v letu 2024 obiskalo skoraj 212 tisoč turistov, kar je 5 % več kot leto prej. Skupaj so ustvarili 667.563 nočitev, kar pomeni 3 % rast v primerjavi z letom 2023. Približno 90 % vseh nočitev je bilo zabeleženih v sklopu največjega turističnega kompleksa, Terme Čatež, so sporočili iz Zavoda za podjetništvo, turizem in mladino Brežice.

Domači obiskovalci so prispevali 41 % vseh nočitev, tuji pa 59 %, kar pomeni vračanje na razmerje, ki so ga domači in tuji obiskovalci ustvarjali pred epidemijo covida. Največ tujih obiskovalcev je v lanskem letu prišlo iz Hrvaške (več kot 70 tisoč nočitev), sledili so jim gostje iz Italije, Nizozemske, Avstrije in Nemčije. Največjo rast med vsemi turističnimi trgi so Brežičani v primerjavi z letom 2023 zabeležili pri nemških obiskovalcih (20% rast pri prihodih in 31% pri nočitvah).

Povprečna doba bivanja turistov v Brežicah ostaja visoka, znaša 3,15 dni, kar je več od slovenskega povprečja, ki je v letu 2024 znašalo 2,56 dni. Največ prihodov so še vedno zabeležili v poletnih mesecih, predvsem v juliju in avgustu, vendar so opazili tudi občutno povečanje števila prihodov turistov v primerjavi z istim obdobjem v lanskem letu tudi v mesecih izven glavne turistične sezone - v februarju 26 % prihodov več, v marcu 50 % več, maju 43 % več in novembru 16 % več kot v enakem obdobju v letu 2023 letu. Podatki o tem, da v Brežicah prihaja do desezonalizacije, so spodbudni tudi za Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice, ki zadnja leta veliko napora vlaga prav v dodatno ponudbo v času izven glavne turistične sezone.

Po številu prenočitev med občinami v Sloveniji Brežice še vedno zasedajo visoko 6. mesto, takoj za Ljubljano, Piranom, Bledom, Kranjsko Goro in Bohinjem, ter prvo mesto med zdraviliškimi občinami.

