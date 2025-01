SOS o financiranju občin, Romih, zimski službi ...

kočevsko-ribniško

31.1.2025 | 07:20 | STA

Ribnica - Predstavniki Skupnosti občin Slovenije (SOS) so se v Ribnici sestali na regijskem srečanju občin jugovzhodne Slovenije. V razpravi so izpostavili predvsem socialne izzive v regiji in potrebo po dodatnem financiranju občin z omenjenega območja zaradi regijskih značilnosti, so sporočili iz SOS.

Generalna sekretarka SOS Jasmina Vidmar je v razpravi izpostavila, da je formula za določanje financiranja občin stara že skoraj 30 let, v preteklosti pa se ni prilagajala novim nalogam občin. "Formula tako še vedno ne pokriva vseh stroškov z zakonskimi nalogami občin, zato je treba na tem področju delati tudi v prihodnje," so njene besede povzeli v sporočilu za javnost.

Predsednik SOS in novomeški župan Gregor Macedoni je županjam in županom predstavil lanske aktivnosti v zvezi z zagotavljanjem dodatnih sredstev za lokalne skupnosti. Pri tem je izpostavil, da so se v pogajanjih za povprečnino osredotočili na občine, ki imajo negativne finančne bilance, "pri čimer se je upoštevalo realna merila in doseglo 10-odstotno izboljšanje financiranja".

V razpravi so zbrani izpostavili nekatere večje izzive v regiji, kot sta skrb za integracijo Romov in visoki stroške zimske službe. Izognili se niso niti razpravi o okoljskih izzivih, ki postajajo vedno bolj pereči tudi v jugovzhodni Sloveniji. Vidmar je ob tem izpostavila, da je SOS po mnogih letih pogajanj z vsakim od pristojnih ministrstev za področje okolja in prostora ob koncu lanskega leta vendarle uspel vzpostaviti podnebno pisarno, pri čemer je financiranje pisarne zagotovljeno za dve leti.

"Zavedamo se, da so pred nami veliki izzivi tudi na tem področju, in sreča je, da se na evropski ravni trenutno namenja veliko sredstev ravno temu področju, zato je dobro, da so občine dobro pripravljene tako s strokovnega in vsebinskega vidika, kakor tudi na črpanje teh sredstev," je dejala.

Glede umestitev funkcionarjev v plačni sistem so poudarili potrebo, da se SOS v postopku sprejemanja plačne reforme zavzame za primerno umestitev županov v plačno lestvico, saj je prejšnja ustvarjala nesorazmerja v primerjavi z višje umeščenimi javnimi uslužbenci, direktorji zavodov in poslanci.

Kot ključno oviro pri zagotavljanju skladnega regionalnega razvoja pa so izpostavili slabo povezljivost ter podarili nujnost gradnje tretje razvojne osi. Pomanjkljiva prometna infrastruktura v jugovzhodni Sloveniji namreč otežuje gospodarski razvoj, dostop do storitev in mobilnost prebivalcev, je zapisano v sporočilu za javnost.

