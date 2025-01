bela krajina

Jurček ni več kandidat za kopino

30.1.2025 | 20:30 | M. G.

Črnomelj - Nasproti prireditvenega prostora v Jurjevanjski dragi, ob stavbi črnomaljske območne enote Zavoda za gozdove, že dolgo stoji lesena skulptura v obliki jesenskega gobana, jurčka, ki jo je čas neusmiljeno razjedal. Da se skulptura ne bi povsem porušila, so pristojni po večkratnih kritikah, na katere smo opozorili tudi v našem časopisu, odstranili gnilobo in druge obloge z debla. Strešico, ki jo je že prekril mah in več ni služila svojemu namenu, so nadomestili z deščicami (skodlami). Tako je zdaj skulptura dobila lično podobo in se lepo vključuje v okolje. Na deblu lahko preberemo, da je nekoč pripadalo 29 metrov visokemu najdebelejšemu kostanju na tem območju. Ta impresivni kostanj so posekali v kraju Zapudje pri Dragatušu zaradi rakave bolezni, ko je bil star 130 let. Na žalost manjka letnica, ko so pele motorne žage. Iz drevesa so pridobili okoli 11 kubičnih metrov lesne mase. Z olepšanjem se je spomenik izognil pogledom komisije, ki bo ob dnevu Zemlje poleg priznanja za urejenost okolja, imenovanega breza, podelila tudi grajo, znano kot kopina, tistim, ki so s svojimi dejanji oziroma opustitvami vplivali na neurejenost okolja.

