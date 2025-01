kronika

Maji Nosan za uboj partnerja sedem let zapora

30.1.2025 | 14:15 | STA

Ljubljana/Kočevje - Ljubljansko sodišče je danes Majo Nosan obsodilo na sedem let zapora, ker je junija lani v Kočevju v stanju bistveno zmanjšane prištevnosti do smrti zabodla partnerja. Obtožena je poudarila, da dejanje, ki se ga slabo spominja, obžaluje, a da je bil partner večkrat nasilen do nje. Tožilstvo je predlagalo osem let zapora. Sodba še ni pravnomočna.

Stanovanjski blok, kjer je živela Maja Nosan s partnerjem. (Foto: arhiv DL; M. G.)

Predsednica sodnega senata, sodnica Neva Bizjak, je poudarila, da je sodišče ob izreku sodbe upoštevalo tudi več olajševalnih okoliščin, med drugim, da je bila Nosanova v času usodnega dogodka pod vplivom alkohola oziroma v stanju bistveno zmanjšane prištevnosti, da je dejanje obžalovala in da doslej še ni bila kaznovana.

Sodišče obtoženi verjame, da je bila žrtev nasilnega odnosa in da ni želela vzeti življenja partnerju, a nasilje se nikoli ne rešuje z nasiljem, je poudarila sodnica. Vendar pa noben dokaz ne kaže, da je bila Nosan tragičnega dne žrtev nasilja, tudi način, kako je zabodla nekdanjega partnerja, kaže, da mu je želela odvzeti življenje, je med drugim izpostavila Bizjak.

Dokazni postopek je nedvomno dokazal, da je Maja Nosan v stanju bistveno zmanjšane prištevnosti storila kaznivo dejanje uboja s tem, ko je nekdanjega partnerja zabodla v zgornji desni del prsnega koša, ta pa je na kraju umrl, je v zaključnih besedah poudaril državni tožilec Matej Peterca.

Predlagal je osem let zapora, pri čemer je med olajševalnimi okoliščinami izpostavil burno razmerje med pokojnim in obtoženo in dosedanjo nekaznovanost Nosan. Zaradi ponovitvene nevarnosti pa je predlagal podaljšanje pripora.

Zagovornik obtožene Matevž Tratar je v zaključnih besedah izpostavil, da je predlagana kazen osmih let zapora previsoka. Spomnil je, da je Nosan na predobravnavnem naroku priznala krivdo, a je sodnica njeno priznanje zavrnila, ker se obtožena zaradi opitosti dogodka ne spominja.

Po zagovornikovih besedah je bila Nosan več let žrtev nasilnega partnerja, a si ga ni upala prijaviti organom, ker se ga je bala. Spomnil je, da Nosan kaznivega dejanja ni zanikala, prav tako ni imela namena nekdanjemu partnerju odvzeti življenja, je poudaril Tratar. Sodišču je predlagal, naj določi kazensko sankcijo pod zakonskim minimumom.

Maja Nosan je v dopolnitvi svojega zagovora poudarila, da se nekdanjega partnerja še vedno boji, čeprav je od tragičnega dogodka minilo že več mesecev. Po njenih besedah jo je pokojni partner pred usodnim dogodkom junija lani vsaj petkrat pretepel, nazadnje aprila lani, ko jo je tako močno udaril v nos, da je pristala na urgenci. Januarja lani ga je hotela zapustiti, a jo je prosil, naj ostane.

"Vsakič, ko je bil pijan, me je bilo na smrt strah," je povedala sodišču. Tragičnega dne pa ni več zdržala. Poudarila je, da se dogodka slabo spominja, ker je tudi sama tistega dne popila preveč alkohola, ga pa obžaluje. "Žal mi je, da je umrl," je izpovedala Nosan.

