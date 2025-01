družabno

Ob cvičkovi fontani

30.1.2025 | 12:50 | Lidija Markelj

Da je cvičkova fontana sredi Šmarjete dobro zaživela, saj je iz leta v leto bolj obiskana, se zagotovo veseli direktorica Zavoda za kulturo, turizem in šport Šmarješke Toplice Helena Bobič (na fotografiji desno). Čez zimo fontana počiva, a ko jo bodo spomladi spet odprli, bo že nared tudi bližnja Moletova hiša, ki jo obnavljajo in jo bodo kmalu predali v uporabo. Tam bodo dobili prostore omenjeni zavod in društva, ki delujejo v občini, iz hiše pa bo urejen tudi vstop na Karlovškov trg s fontano. Zanimivih dogodkov zagotovo ne bo manjkalo, tako da bo imela dosti dela tudi Sanja Cerjak (levo), animatorka iz Šmarjeških Toplic, ki se je že večkrat izkazala kot simpatična voditeljica različnih prireditev.

