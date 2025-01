dolenjska

Zakaj poklicni kolesarji ne vozijo po kolesarskih stezah?

30.1.2025 | 13:50

Nov mesto - Novomeščan se je oglasil v povezavi s spoštovanjem prometnih pravil. Kot pravi, je kot voznik v Novem mestu večkrat opazil, da posamezni kolesarji, oblečeni v drese, najbrž na svojem treningu, ne vozijo po kolesarskih stezah, ampak po prometnicah, po cestah. »Razumem, da je tako tam, kjer kolesarskih stez ni, ampak tu so. Ali zanje mogoče veljajo drugačna prometna pravila kot za vse druge kolesarje?« se sprašuje.

Foto: arhiv; FB PKD

Kot pojasnjujejo na PU Novo mesto, Zakon o pravilih cestnega prometa določa, da smejo vozniki koles, ki imajo licenco Kolesarske zveze Slovenije ali ustrezne druge mednarodne kolesarske organizacije za nastope na organiziranih kolesarskih tekmovanjih, pri izvedbi treninga na javni cesti voziti tudi po dva vzporedno. Vzporedno jim ni dovoljeno, kadar je zmanjšana vidljivost in ponoči. Pri vzporedni vožnji se lahko uporablja le skrajni desni prometni pas. Trening lahko poteka na vozišču tistih cest, ki nimajo kolesarskega pasa oz. kolesarske poti. Organizirana kolona voznikov koles, ki vozijo vzporedno, ne sme imeti manj kot štiri voznike koles (dva para). Organizirano kolono voznikov koles spredaj ali zadaj spremlja vozilo, označeno s posebno opozorilno svetilko, ki oddaja rumeno svetlobo. Ko vozniki koles vadijo, smejo uporabljati na javnih cestah tudi tekmovalna kolesa, obvezno pa morajo uporabljati kolesarsko čelado. »Zakon torej dovoljuje, da kolesarja z licenco, ki trenirata, lahko vozita vzporedno po cesti na desni strani vozišča, če ob cesti ni kolesarskega pasu ali kolesarske poti. Organizirana kolona kolesarjev, ki vozijo drug ob drugem, pa je lahko na cesti le v spremstvu vozil organizatorje treninga. Drugi kolesarji se vzporedno zunaj naselij po cesti ne smejo voziti,« pravi Alenka Drenik Rangus s PU Novo mesto.

Pri njih zaznavajo, da so na slovenskih cestah kolesarji v prometnih nesrečah v več kot polovici primerov tudi povzročitelji nesreče; največkrat se to zgodi zaradi neupoštevanja cestnoprometnih predpisov: zaradi nepravilne strani in smeri vožnje, ker vozijo preblizu robu vozišča ali po sredini vozišča ter celo nasprotnem smernem vozišču, kar je pogosto povezano z vožnjo pod vplivom alkohola ter neupoštevanjem pravil o prednosti, največkrat v križiščih. Kolesarji pogosto ne prilagodijo hitrosti stanju in lastnostim ceste, še posebej na posameznih odsekih, ko vozijo po klancu navzdol.

A kolesarji so prav tako žrtve drugih udeležencev v prometu, največkrat prehitrih voznikov in tistih, ki vozijo pod vplivom alkohola. »Dejstvo je, da so kolesarji manj varni v cestnem prometu kot drugi udeleženci v cestnem prometu,« poudarijo na PU.

Članek je bil objavljen v tiskani številki Dolenjskega lista v rubriki HALO, tukaj bralec Dolenjca!

Imate tudi vi pohvalo, kritiko, vprašanje?

Na telefonski številki 07/ 39 30 500 vas čakamo vsak četrtek med 20. in 21. uro.

‹ nazaj