Krka poražena pri Rogaški

30.1.2025 | 07:00 | STA

Rogaška Slatina - Košarkarji Rogaške so v 17. krogu lige OTP banka na domačem parketu premagali Krko z 89:83 (22:26, 46:48, 66:66).

Foto: KK Rogaška/Žan Lah Koštomaj

* ŠD Rogaška Slatina, gledalcev 250, sodniki: Mohorič, Javor in Smrekar.

* Rogaška: Greene 17 (3:4), Burden 27 (10:11), Durnik 12 (2:2), Ilić 8, Grušovnik 6 (1:2), Brown 2, Močnik 3, Gorbačov 2 (2:2), Tekavčič 12.

* Krka: Mirtič 12, Persons 19, Cerkvenik 22 (3:3), Čebašek 7 (0:1), Špan 8, Skeens 4, Smrekar 2, Klobučar 9 (6:6).

* Prosti meti: Rogaška 18:21, Krka 9:10.

* Met za tri točke: Rogaška 9:22 (Burden 3, Ilić 2, Tekavčič 2, Grušovnik, Močnik), Krka 8:24 (Cerkvenik 3, Špan 2, Persons, Čebašek, Klobučar)

* Osebne napake: Rogaška 15, Krka 23.

* Pet osebnih: Cerkvenik (40.).

Rogaška, ki je v prejšnjem krogu proti ECE Triglavu prekinila niz štirih porazov, je vpisala drugo zaporedno zmago in to presenetljivo proti vodilni zasedbi državnega prvenstva. Rogaška je dosegla šesto zmago v sezoni ob 11 porazih in ob tekmi več od Šentjurja napredovala na sedmo mesto, zadnje, ki pelje v končnico ob koncu sezone.

Košarkarji Krke so doslej v letošnji sezoni domačega prvenstva doživeli le dva poraza, Rogaško Slatino pa zapuščajo s tretjim. Novomeščani so zamudili priložnost, da bi že krog pred koncem rednega dela potrdili prvo mesto na lestvici, vseeno pa zaenkrat še ostajajo vodilna zasedba DP.

Novomeščani so včerajšnji dvoboj dobro odprli in hitro povedli z 11 točkami prednosti (15:4). Gostje so lepo prednost držali skozi večino uvodne četrtine, a se je Rogaška tik pred koncem približala na -4.

V drugi je Krka vseskozi vodila z manjšo zalogo točk, a prednost ni bila tako velika, da bi si gostje lahko oddahnili. Domači so bili vseskozi blizu, ob polčasu so Slatinčani zaostajali le za dve točki.

Po odmoru so se Novomeščani znova nekoliko odmaknili na +8 (56:48), toda ne dovolj. Rogaška se je vrnila, nato pa s trojko Luke Tekavčiča prvič na dvoboju tudi povedla (59:58). Ekipi sta v sklepno četrtino krenili povsem izenačeni.

V začetku zadnje Krka ni našla poti do koša Rogaške, Slatinčani pa so mrk gostov izkoristili z lastnim dobrim nizom in pobegnili na deset točk naskoka (76:66). Novomeščani so le strnili svoje vrste, se vrnili v igro in izid poravnali pri 78:78. Kljub temu je bila v zaključku tekme bolj zbrana domača zasedba in na koncu vpisala presenetljivo zmago.

Pri Rogaški je s 27 točkami blestel Terrell Burden ml. (šest podaj), 17 točk je pristavil Javon Greene, še 12 pa Urban Durnik. Za Krko je Miha Cerkvneik dosegel 22 točk, Tayler Persons je vpisal dvojni dvojček z 19 točkami in desetimi podajami, 12 točk je dodal Tibor Mirtič.

Izjava po tekmi:

Dejan Jakara, trener Krke: »Rogaška si je preprosto bolj želela zmago kot mi. Mi se lahko celo tekmo pritožujemo nad sodniki. Ali so bili dobri ali slabi, bo pokazala analiza, ampak oni ne dobivajo skoka v napadu, se ne mečejo za vsako žogo. To bi morali početi mi. Po dobremu začetku smo se preveč sprostili in mislili, da bo to še ena tema, ko bomo Rogaško premagali za 30 točk, kot smo jo na domačem parketu. A vsi gredo proti nam s 130 odstotki. Zavedajo se, da smo dobra ekipa, da dobro igramo tudi v ABA ligi in normalno je, da si želijo naš skalp. Rogaška ga je z odlično igro tudi dosegla. Mi moramo drugače razmišljati v slovenski ligi. Ni problem izgubiti, ampak nam v nekih segmentih zmanjka želje, ker smo prepričani, da se bo tekma enkrat prelomila v našo korist. A to se lahko hitro obrne proti nam in Rogaška je danes to izkoristila in ji čestitam za zmago. Imamo težave s poškodbami dveh igralcev, na treningu nas je le devet, a to ne sme biti izgovor, saj imajo vse ekipe podobne težave. Utrujenost se vseeno pozna, igrali smo štiri tekme v tednu dni in za igralce si je težko že zapomniti vse akcije za posameznega nasprotnika, saj se vse hitro dogaja. A to je normalno za ekipo iz 1. ABA lige. Sami moramo to rešiti. Iščemo še kakšnega igralca, a na trgu ni takega, ki bi zadovoljil naše kriterije. Gre za specifično situacijo, ker ne iščemo igralca zato, ker bi bili slabi in bi morali menjati nekoga, ampak ker nas je enostavno premalo, da bi igrali, tako kot si želimo, v obeh tekmovanjih.«

V naslednjem, zadnjem krogu rednega dela bodo Novomeščani doma gostili GGD Šenčur.

* Izidi, 17. krog:

- sreda, 29. januar:

Rogaška - Krka 89:83 (22:26, 46:48, 66:66)

- četrtek, 30. januar:

18.00 LTH Castings - Kansai Helios Domžale

- sobota, 1. februar:

13.00 GGD Šenčur - ECE Triglav Kranj

20.00 Zlatorog Thermana Laško - Ilirija

- ponedeljek, 3. februar:

20.00 Terme Olimia Podčetrtek - Šentjur

* Lestvica:

1. Krka 17 14 3 1524:1252 31

2. Kansai Helios 16 13 3 1281:1143 29

3. Ilirija 16 11 5 1362:1237 27

4. Terme Olimia Podčetrtek 16 10 6 1250:1249 26

5. GGD Šenčur 16 8 8 1232:1221 24

6. ECE Triglav Kranj 16 7 9 1225:1230 23

7. Rogaška 17 6 11 1302:1370 23

8. Šentjur 16 7 9 1179:1270 23

9. Zlatorog Thermana Laško 16 3 13 1154:1285 19

10. LTH Castings 16 2 14 1114:1366 18

