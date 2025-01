kultura

Mož, ki ni mogel molčati nominiran za cezarja

29.1.2025 | 17:00 | STA

Pariz - Film hrvaškega režiserja Nebojše Slijepčevića Mož, ki ni mogel molčati, nastal tudi v slovenski koprodukciji (slovenski koproducent je novomeški Studio Virc), je prejel nominacijo za francosko filmsko nagrado cezar za najboljši kratki film, so danes objavili v Parizu. Največ možnosti za cezarje, ki jih bodo podelili 15. februarja, ima uspešnica Grof Monte Cristo.

Prizor iz filma Mož, ki ni mogel molčati (Foto: Studio Virc)

Visokoproračunska francoska adaptacija romana Alexandra Dumasa Grof Monte Cristo vodi med nominacijami za najvišje francoske filmske nagrade, saj je dobila 14 nominacij. Film, ki sta ga režirala Alexandre de La Patelliere in Matthieu Delaporte, je bil lani drugi najbolj gledani film v francoskih kinematografih, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Glavni igralec v filmu Pierre Niney je nominiran za najboljšega igralca, vendar je v tej kategoriji nominiran tudi Francois Civil, ki je zaigral v francoski črni komediji Un P'tit Truc en Plus. Film o očetu in sinu, ki odideta na delo v počitniški kamp za invalide, je bil lani najbolj dobičkonosen francoski film in je pobral 13 nominacij.

Z 12 nominacijami, med drugim za najboljši film in najboljšega režiserja, sledi film Emilia Perez francoskega režiserja Jacquesa Audiarda. Nadrealistična glasbena odisejada o šefu mamilarske družbe, ki se prelevi v žensko, je prejšnji teden pobrala 13 nominacij za oskarja, kar je največ doslej za film, ki ni v angleškem jeziku. Še pred tem se je uvrstil na drugo mesto po številu nominacij za letošnje britanske filmske nagrade bafta, razglašen pa je bil tudi za najboljši evropski film leta.

V kategoriji kratkih igranih filmov so poleg Slijepčevićevega filma nominirani še filmi Boucan Salome da Souze, Ce qui appartient a Cesar Violette Gitton in Queen Size Avril Besson.

Kot poroča hrvaška tiskovna agencija Hina, so Moža, ki ni mogel molčati, ki je nastal v koprodukciji Hrvaške, Bolgarije, Francije in Slovenije, predvajali na več kot 80 festivalih po vsem svetu, prejel je tudi že več nagrad. Hkrati je prvi film po osamosvojitvi Hrvaške, ki je prejel nominacijo za ameriškega oskarja, in prvi hrvaški film, ki je prejel zlato palmo na filmskem festivalu v Cannesu. Dobil je tudi evropsko filmsko nagrado za najboljši kratki film.

Francoske oskarje bodo podelili 28. februarja.

