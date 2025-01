kultura

Nominiranec za oskarja film v novomeški koprodukciji Mož, ki ni mogel molčati

23.1.2025 | 16:30 | STA; M. K.

Los Angeles/Novo mesto - Ameriška akademija filmskih znanosti in umetnosti je danes objavila nominacije za letošnje oskarje, ki jih bodo podelili 2. marca. Za najboljši film so med drugim nominirani Emilia Perez, Substanca in Konklave. Med nominiranimi v kategoriji najboljši kratkometražni igrani film pa je tudi slovenska manjšinska koprodukcija Mož, ki ni mogel molčati.

Slovenski avtorski del predstavlja direktor fotografije Gregor Božič, v eni izmed vlog je nastopil tudi Nebojša Pop Tašić.

Novomeščan Boštjan Virc ob prejemu evropske filmske nagrade (EFA) za Moža, ki ni mogel molčati kot najboljši evropski kratki film decembra lani v Luzernu (Foto: osebni arhiv)

Slovenski koproducent filma je produkcijska hiša Studio Virc, zanj Boštjan Virc, ki je ob tem povedal: "Nominacija je zadnja stopnica pred osvojitvijo oskarja, najvišje filmske nagrade na svetu. Gre za zgodovinski uspeh slovenskega filma, ki se je začel spomladi z osvojitvijo Zlate palme v Cannesu in Evropske filmske nagrade. Ves ta čas letimo na krilih uspeha, ki ga ekipa sploh še ne more zares ponotranjiti. Če bi primerjali s športom, je to podobno kot osvojitev olimpijske medalje."

V glavnih vlogi sicer nastopa hrvaški zvezdnik Goran Bogdan, ob njem pa še Alexis Manenti, Dragan Mićanović, Silvio Mumelaš, Lara Nekić, Priska Ugrina, Dušan Gojić, Mijo Pavelko, Martin Kuhar, Jakov Zovko in Robert Ugrina.

Mož, ki ni mogel molčati je nastal po resničnih dogodkih, leto dogajanja je 1993 v Bosni in Hercegovini. Potniški vlak se ustavi, napadle so ga srbske paravojaške sile. Ko se vojaki spravijo na nedolžne civiliste, se jim le eden od 500 potnikov upa zoperstaviti. Plačal bo z življenjem.

Film je hrvaško-bolgarsko-francosko-slovenska koprodukcija. Glavni producent je hrvaška produkcijska hiša Antitalent, film je sofinanciral Slovenski filmski center.

Prizor iz film Mož, ki ni mogel molčati (Foto: Studio Virc)

Film je bil do sedaj prikazan na več kot 80 festivalih po vsem svetu, vključno s filmskim festivalom v Torontu, Manhattan Short, PÖFF Shorts v Talinu, Filmskem festivalu v Stockholmu, francoskem Festival du Nouveau Cinéma in mnogih drugih. Poleg odličnega sprejema svetovnih filmskih kritikov je bil na festivalih ovenčan tudi s številnimi nagradami in priznanji, kot so Grand Prix mednarodnega filmskega festivala v Melbournu, nagrada občinstva na mednarodnem festivalu kratkega filma Winterthur, nagrada za najboljši film na Euro-Balkan filmskem festivalu v Rimu, najboljšega igralca (Goran Bogdan) na Sulmona filmskem festivalu (SIFF), najboljšo fotografijo (Gregor Božič) na filmskem kratkometražnem festivalu v Bukarešti in mnogih drugih. Bil je tudi v igri za nominacijo za nagrado ​César, ki jo podeljuje Francoska Akademija filmske umetnosti in tehnike.

OSTALI NOMINIRANCI ZA OSKARJA

Med desetimi nominiranci za oskarja v kategoriji najboljši film so še romantična komedija Anora, epopeja Brutalist, biografska drama Popolni neznanec, znanstvena fantastika Dune: Peščeni planet 2, biografska drama Še vedno sem tu, drama Nickel Boys in fantazijski muzikal Žlehtnoba.

Glasbeni film Emilia Perez si je skupno prislužil 13 nominacij za oskarja, vsak po deset nominacij imata filma Brutalist in Žlehtnoba, Konklave jih ima osem in telesna grozljivka Substanca pet.

V kategoriji najboljši mednarodni film so si nominacijo prislužili brazilska dokumentarna drama Ainda Estou Aqui, ki ima angleški prevod I'm Still Here, danska zgodovinska drama Dekle z iglo, francoski glasbeni film Emilia Perez, ki je že slavil na evropskih filmskih nagradah in zlatih globusih, politični triler Seme svetega figovca iz Nemčije in latvijski animirani film Valovanje.

Za oskarja za najboljšega igralca so nominirani Adrien Brody (Brutalist), Timothee Chalamet (Popolni neznanec), Colman Domingo (Sing Sing), Ralph Fiennes (Konklave) in Sebastian Stan (Vajenec).

Nominacijo za oskarja za najboljšo igralko so letos prejele Cynthia Erivo (Žlehtnoba), Karla Sofia Gascon (Emilia Perez), Mikey Madison (Anora), Demi Moore (Substanca) in Fernanda Torres (Še vedno sem tu).

Oskarja si letos lahko obetajo tudi Sean Baker (Anora), Brady Corbet (Brutalist), James Mangold (A Complete Unknown), Jacques Audiard (Emilia Perez) in Coralie Fargeat (Substanca), ki so nominirani za najboljšo režijo.

Za oskarja za stransko vlogo so bili nominirani igralci Jura Borisov (Anora), Kieran Culkin (A Real Pain), Edward Norton (Popolni neznanec), Guy Pearce (Brutalist) in Jeremy Strong (Vajenec). Med igralkami so za najboljšo stransko vlogo za oskarja nominirane Monica Barbaro (Popolni neznanec), Ariana Grande (Žlehtnoba), Felicity Jones (Brutalist), Isabella Rossellini (Konklave) in Zoe Saldana (Emilia Perez).

Nominacijo za oskarja za najboljši kratkometražni igrani film pa imajo poleg že na lanskem filmskem festivalu v Cannesu nagrajene slovenske manjšinske koprodukcije Mož, ki ni mogel molčati še A Lien, Anuja, I'm Not A Robot in The Last Ranger.

V kategoriji najboljši izvirni scenarij imajo nominacijo za oskarja Sean Baker (Anora), Brady Corbet in Mona Fastvold (Brutalist), Jesse Eisenberg (A Real Pain), Moritz Binder, Tim Fehlbaum in Alex David (September 5) ter Coralie Fargeat (Substanca), v kategoriji najboljši prirejeni scenarij pa filmi Popolni neznanec, Konklave, Emilia Perez, Nickel Boys in Sing Sing.

Za najboljši animirani celovečerni film so nominirani Valovanje, Vrvež v moji glavi 2, Spomini nekega polža, Divja robotka in Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl, za najboljši celovečerni dokumentarec pa Black Box Diaries, No Other Land, Porcelain War, Soundtrack to a Coup D'Etat in Sugarcane.

Nominacijo za oskarja za najboljšo montažo imajo Anora, Brutalist, Konklave, Emilia Perez in Žlehtnoba, za najboljšo fotografijo Brutalist, Dune: Peščeni planet 2, Emilia Perez, Maria in Nosferatu, za najboljša kostumografijo pa Popolni neznanec, Konklave, Gladiator, Nosferatu in Žlehtnoba.

V kategoriji najboljše ličenje in frizura so nominacijo za oskarja prejeli A Different Man, Emilia Perez, Nosferatu, Substanca in Žlehtnoba.

Za najboljšo izvirno skladbo so za oskarja nominirane skladbe El Mal (Emilia Perez), The Journey (The Six Triple Eight), Like a Bird (Sing Sing), Mi Camino (Emilia Perez) in Never Too Late (Elton John: Never Too Late). V kategoriji najboljša izvirna glasbena podlaga so nominirani filmi Brutalist, Konklave, Emilia Perez, Žlehtnoba in Divja robotka, v kategoriji najboljši zvok pa Popolni neznanec, Dune: Peščeni planet 2, Emilia Perez, Žlehtnoba in Divja robotka.

V kategoriji najboljši vizualni učinki imajo nominacijo za oskarja Osmi potnik: Romulus, Better Man, Dune: Peščeni planet 2, Kraljestvo planeta opic in Žlehtnoba.

Nominacije za letošnje oskarje sta razglasila ameriška komika Rachel Sennott in Bowen Yang. Kdo vse bo prejel letošnje oskarje, bo znano na 97. podelitvi teh prestižnih filmskih nagrad, ki bo v hollywoodskem Dolby Theatre v nedeljo, 2. marca.

‹ nazaj