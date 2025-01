gospodarstvo

Nagrajeni avtodomi, vani in prikolice Adrie Mobil

29.1.2025 | 10:00 | D. S.

Adria prejemnica številnih nagrad na sejmu v Stuttgartu – Nagrajeni avtodomi, vani in prikolice – Že enajsta nagrada za inovativnost – Letos 60 let blagovne znamke Adria

Novo mesto/Stuttgart - Prejšnji teden je v nemškem Stuttgartu potekal eden večjih sejmov s področja karavaninga in turizma CMT Stuttgart 2025, na katerem podeljujejo tudi nekatere najodmevnejše nagrade oziroma priznanja v evropski panogi karavaninga. Blagovna znamka Adria je bila tudi letos med zmagovalci.

Blagovna znamka Adria je tudi letos na sejmu karavaninga v Stuttgartu prejela številne prestižne nagrade. (Foto: Adria Mobil)

Po izboru bralcev strokovnih revij Caravaning in Promobil so njeni proizvodi prejeli kar 16 nagrad v različnih kategorijah, hkrati pa je prejela tudi prestižno nagrado EIA (evropska nagrada za inovativnost), ki jo vsako leto podeljuje mednarodna strokovna komisija.

Po izboru bralcev revije Promobil je tako na vrhu zmagovalnega odra za leto 2025 pristal avtodom Adria Compact, ki so ga bralci izbrali za avtodom leta 2025 v kategoriji do 75.000 evrov. Zasedel je tudi prvo mesto v kategoriji uvoženih počitniških vozil. Tudi na prikoliškem segmentu se lahko Adria pohvali z zavidljivim seznamom nagrad, za katere so glasovali bralci revije Caravaning. Od strokovne žirije pa je Adria prejela nagrado za notranji dizajn za novo generacijo vanov Twin. To je že njena enajsta evropska nagrada za inovativnost in hkrati druga nagrada za prenovljeno serijo vanov Twin, ki je oktobra lani že prejela ugledno priznanje german design award.

»Vse omenjene nagrade so dokaz, da je blagovna znamka Adria prepoznavna in izjemno priljubljena ne le na nemškem, pač pa tudi na evropskem trgu, vse nagrade, ki smo jih prejeli, pa pomenijo veliko priznanje in odlično popotnico ob vstopu v leto 2025, v katerem blagovna znamka Adria obeležuje svoj 60-letni jubilej. Kljub zahtevnim gospodarskim razmeram je bil obisk na sejmu velik in verjamem, da bomo z nadaljnjimi vlaganji v produktni razvoj in ustreznim pozicioniranjem znali izkoristiti priložnosti na evropskem trgu počitniških vozil in uresničiti ambiciozne cilje, ki smo si jih zastavili,« je ob prejemu nagrad poudaril Gregor Adler, generalni direktor družbe Adria Mobil.

