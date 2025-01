družabno

Godbenik leta Peter Grgovič

29.1.2025 | 08:30 | Martin Luzar

Pihalni orkester Kostanjevica na Krki vsako leto na tradicionalnem božično-novoletnem koncertu razglasi godbenika leta. To prakso je potrdil tudi na zadnjem koncertu lanskega leta. Priznanje je tokrat prejel Peter Grgovič, ki v kostanjeviškem orkestru igra trobento (na fotografiji skrajno levo). Kdo in kakšen je izbrani glasbenik, je obiskovalcem v kostanjeviški dvorani La Vie povedal predsednik orkestra Grega Jordan. Pohvalil je Petrovo izjemno muzikalnost in človeške vrline, zaradi katerih je v zasedbi zelo priljubljen. Vse skupaj je, kot je običaj na tovrstnih razglasitvah, opremil z dobršno mero zdravega humorja.

