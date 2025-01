kronika

Vijugal po avtocesti z 2,3 promila alkohola; ukradli 40 kokoši

28.1.2025 | 11:10 | M. K.

Sinoči nekaj po 21. uri so policiste obvestili o nevarni vožnji voznika osebnega avtomobila Fiat punto italijanskih registrskih oznak, ki je vozil iz smeri Ljubljane proti Novem mestu, vijugal po vozišču in ogrožal ostale udeležence v prometu. Policisti PPP Novo mesto so nevarnega voznika izsledili in ustavili. 47-letni državljan Kosova je imel v litru izdihanega zraka 1,10 miligrama alkohola (2,3 g/kg). Preprečili so mu nadaljnjo vožnjo, mu odvzeli prostost in ga odpeljali v prostore za pridržanje. Zaradi kršitev cestno prometnih predpisov ga bodo privedli v postopek pred pristojno sodišče, so sporočili s PU Novo mesto.

Simbolna slika (Foto: arhiv DL)

Vlomi in tatvine

Med 24. 1. in 27. 1. je z delovišča v Novem mestu nekdo ukradel hidravlično kladivo znamke Atlas Copco. Izvajalca del je oškodoval za 8.000 evrov.

V Gorenjih Skopicah na območju PP Brežice je v noči na ponedeljek nekdo iz kmetijskega objekta ukradel 40 kokoši.

Kup kršitev, kripo so mu zasegli

Policisti PP Novo mesto so med kontrolo prometa na Otočcu okoli 15. ure ustavili voznika osebnega avtomobila Peugeot. 28-letni voznik nima veljavnega vozniškega dovoljenja, v vozilu je prevažal več oseb, kot je dovoljeno, otroci pa niso bili zavarovani z ustreznim zadrževalnim sistemom. Vozil je neregistriran in tehnično nepopoln avtomobil, na katerem so bile nameščene registrske tablice, ki pripadajo drugemu vozilu. Peugeot 206 so mu zasegli, zaradi kršitev izdali plačilni nalog in na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Migranti

Policisti so na območju PP Brežice (Velika Dolina, Rakovec, Loče) včeraj prijeli dva državljana Irana, dva državljana Egipta in Burundija ter državljana Sirije in Maroka.

Dan v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so včeraj posredovali v 101 nujnem primeru in na številko 113 prejeli 294 klicev. Obravnavali so šest prometnih nesreč, v katerih je nastala premoženjska škoda. Zasegli so vozila dvema, ki sta vozila brez veljavnih vozniških dovoljenj, in pridržali voznika, ki je vozil pod vplivom alkohola. Posredovali so zaradi desetih kršitev javnega reda in miru, obravnavali sume kaznivih dejanj poškodovanja tuje stvari, vlomov in tatvin ter posredovali zaradi požara, sprožitve signalno varnostne naprave in nedovoljenih prehodov državne meje.

‹ nazaj