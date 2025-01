gospodarstvo

Obdavčitev nepremičnin - na kaj opozarjajo ljudje?

28.1.2025 | 07:30 | STA

Ljubljana - Na ministrstvu za finance so pregledali pripombe na predlog izhodišč za obdavčitev nepremičnin, ki je bil pretekli mesec v javni razpravi. Veliko se jih nanaša na predlagano stopnjo davka, mnogi so opozorili, da v nepremičnini živijo sorodniki, pogosta so tudi opozorila, da bi lahko prišlo do povišanja najemnin.

Vlada je predlog izhodišč za obdavčitev premoženja in ukrepe za razbremenitev dela potrdila 23. decembra in jih dala v javno razpravo.

DAVEK NA NEPREMIČNINO, V KATERI LASTNIK NE PREBIVA

Po predlogu bi bila obdavčena vsaka stanovanjska nepremičnina, v kateri njen lastnik ne prebiva. Davčna stopnja bi znašala 1,45 odstotka od posplošene tržne vrednosti. Davčno obveznost bi si bilo mogoče znižati z oddajanjem nepremičnine v najem na podlagi najemne pogodbe.

Javna razprava se je končala v soboto in v tem času so na ministrstvu prejeli 521 pripomb, predlogov in komentarjev, spremljali pa so tudi pripombe in komentarje, ki so se tekom javne razprave izpostavljale v javnosti. Vse bodo temeljito preučili in izsledke upoštevali pri nadaljnjem delu ter usklajevanju rešitev z različnimi deležniki, so zapisali v današnjem sporočilu za javnost.

NAJPOGOSTEJŠE PRIPOMBE

Fizične osebe so najpogosteje opozarjale na to, da v nepremičninah bivajo lastnikovi starši ali otroci, da bi rešitev lahko povišala najemnine, da ima lastnik samo eno nepremičnino, v kateri pa ne živi, ker dela v tujini ali v drugem kraju, ter da je predlagana stopnja neustrezna, so povzeli najpogostejše pripombe.

Iz splošne razprave v medijih pa so zaznali pripombe na ustavno skladnost predloga, zlasti z vidika predmeta obdavčitve ter visoke stopnje obremenitve. Poleg tega so zaznali predloge v smeri uvedbe splošnega davka na nepremičnine, ki bi nadomestil tudi nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, in razširitve predmeta obdavčitve na vse premoženje posameznika ali na prvo nepremičnino nad določeno vrednostjo ali kvadraturo.

Pozitivna se jim zdi razširitev razprave strokovnjakov na širše teme, povezane z urejanjem stanovanjske in prostorske problematike. "Vsa ta vprašanja, ki presegajo pristojnost ministrstva za finance, je smiselno obravnavati in poiskati možne ukrepe, da se doseže čim večji učinek na urejanje stanovanjske problematike v Sloveniji," so zapisali.

Zagotovili so, da bodo vse pripombe skrbno proučili, opravili ponovno razpravo na strateškem svetu za davke ter nadaljevali pogovore z zunanjimi strokovnjaki.

GOLOB: PREVEČ JE PRAZNIH STANOVANJ

O predlogu za obdavčitev nepremičnin je včeraj v DZ govoril tudi predsednik vlade Robert Golob. Spomnil je, da so plače v Sloveniji preveč obremenjene, zaradi česar odhajajo mladi strokovnjaki v tujino, hkrati pa ob tisočih praznih stanovanj po državi primanjkuje domov za mlade družine. Z obdavčitvijo druge, tretje in ostalih nepremičnin, ki niso v najemu, želi tako vlada lastnike spodbuditi, da jih dajo na trg. Osnutek zakona bo po njegovih besedah pripravljen v prihodnjih tednih.

