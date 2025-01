kronika

FOTO: Počilo v Pišecah; z avtobusom trčil v jelena

27.1.2025 | 13:10 | M. K.

Sevniški policisti so bili v petek okoli 15. ure obveščeni o prometni nesreči pri Skrovniku. Ugotovili so, da je 36-letni voznik avtobusa, ki je vozil iz smeri Skrovnika proti Tržišču, trčil v jelena, ki je nenadoma stekel čez cesto. 36-letni voznik je zaradi lažjih poškodb potreboval zdravniško pomoč, nihče izmed potnikov na avtobusu pa ni bil poškodovan, danes poročajo s PU Novo mesto.

Prometna nesreča v Pišecah

V petek nekaj po 14. uri se je zgodila prometna nesreča z udeležbo dveh vozil v Pišecah. Policisti PP Brežice so opravili ogled, zbrali obvestila in po prvih ugotovitvah je za nesrečo odgovorna 26-letna voznica osebnega avtomobila, ki je zaradi vožnje po levi strani vozišča izgubila oblast nad vozilom in trčila v avtomobil, ki ga je vozil 59-letni voznik. Lažje poškodovano 26-letnico so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Policisti bodo zaradi kršitve cestno prometnih predpisov uvedli prekrškovni postopek.

Pijan in brez vozniške za volanom kombija

V petek okoli 21.30 so policisti PP Črnomelj med kontrolo prometa v Črnomlju ustavili voznika kombija Mercedes benz vito. 38-letni voznik nima veljavnega vozniškega dovoljenja, v litru izdihanega zraka pa je imel 0,88 miligrama alkohola (1,8 g/kg). Kombi so mu zasegli in zaradi kršitev na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Pihala ni, vozniške nima

Policisti so včeraj nekaj pred 12. uro v Krškem zaradi nezanesljive vožnje kontrolirali voznico osebnega avtomobila Citroen C3. 45-letni kršiteljici, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja, so zaradi suma vožnje pod vplivom alkohola odredili preizkus, vendar je opravljanje preizkusa odklonila. Avtomobil so ji zasegli in zaradi kršitev na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Pijan s ceste in v drevo

Včeraj popoldne se je zgodila prometna nesreča v Radovlji. Policisti PP Novo mesto so ugotovili, da je 69-letni voznik osebnega avtomobila zaradi vožnje s preveliko hitrostjo izgubil oblast nad vozilom, zapeljal s ceste in trčil v drevo. Povzročitelj, ki se v nesreči ni poškodoval, je imel v litru izdihanega zraka 0,67 miligrama alkohola (1,4 g/kg). Odvzeli so mu vozniško dovoljenje, prepovedali nadaljnjo vožnjo, izdali plačilni nalog in o vožnji pod vplivom alkohola z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Vlomi in tatvine

V noči na soboto je na parkirnem prostoru na Ljubljanski cesti v Novem mestu nekdo vlomil v dva kombija in ukradel električno ročno orodje.

V kraju Veliki Kamen je v noči na soboto neznanec vlomil v gostinski lokal in odnesel tablični računalnik. Z vlomom in tatvino je povzročil za okoli 1.500 evrov škode.

V naselju Bukošek na območju PP Brežice je v soboto neznanec skozi okno vlomil v stanovanjsko hišo. Po prvih ugotovitvah ni ničesar ukradel, nastala je le premoženjska škoda, povzročena z vlomom.

Na območju Šentjanža je v noči na nedeljo nekdo skozi vrata vlomil v gostinski lokal in izmaknil denarnico z menjalnim denarjem. Z vlomom in tatvino je povzročil za 400 evrov škode.

V isti noči je v Brestanici neznanec skozi okno prav tako vlomil v gostinski lokal in ukradel menjalni denar.

Na parkirnem prostoru v kraju Veliki Lipovec na območju PP Dolenjske Toplice je v noči na nedeljo nekdo poskušal vlomiti v osebni avtomobil. V notranjost mu ni uspelo priti, z vlomom pa je povzročil za okoli 2.000 evrov škode.

Napadel očeta

Policisti PP Novo mesto so v sboto nekaj pred 20. uro posredovali v zasebnem prostoru v okolici Novega mesta, kjer je pijan kršitelj nadlegoval očeta, ga fizično napadel in razbijal po hiši. Takoj so se odzvali, vzpostavili javni red in mir in zoper 31-letnega kršitelja uporabili prisilna sredstva. Kršitelj je nadaljeval z vpitjem in grožnjami, zato so mu odvzeli prostost in ga odpeljali v prostore za pridržanje. Zaradi kršitev javnega reda in miru so mu izdali plačilni nalog.

Migranti

Policisti so med 24. 1. in 27. 1. 2025 na območju PP Brežice (Dobova, Rigonce, Loče, Kapele, Slovenska vas, Jesenice, Rakovec, Mostec) prijeli 17 državljanov Egipta, deset Sirije, devet Maroka, šest Pakistana, pet Afganistana, dva državljana Bangladeša in Nepala, državljana Rusije, Turčije in Iraka.

Vikend v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so med 24. 1. in 27. 1. 2025 posredovali v 166 nujnih primerih in na številko 113 prejeli 528 klicev. Obravnavali so dve prometni nesreči, v katerih so se udeleženci lažje poškodovali, in 25 nesreč z gmotno škodo. Zasegli so vozila štirim, ki so vozili brez veljavnih vozniških dovoljenj. Posredovali so zaradi 28. kršitev javnega reda in miru na javnih krajih in v zasebnih prostorih in v Novem mestu kršitelja pridržali. S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj lahke telesne poškodbe, grožnje, poškodovanja tuje stvari, vlomov in tatvin. Posredovali so zaradi nesreče pri delu, iskanja pogrešane osebe, požarov in nedovoljenih prehodov meje.

