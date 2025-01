kultura

Marko Pavliha iskreno o svojih vzponih in padcih

27.1.2025 | 14:00 | L. M., foto Rok Petančič

Škocjan - Knjižnica Mirana Jarca Škocjan je v sodelovanju z Občino Škocjan pred dnevi na prvi literarni večer v tem letu povabila Marka Pavliho, priznanega slovenskega pravnika, rednega univ. profesorja, nekdanjega politika in avtorja ter soavtorja na stotine člankov, razprav in referatov ter blizu 50 knjig, ki so izšle pri domačih in tujih založbah.

Marko Pavliha je navdušil Škocjančane s svojo iskrenostjo.

V konferenčni dvorani Kulturnega centra Škocjan je predstavil svojo biografijo Svetilnik, ki je leta 2023 izšla pri Založbi Chiara, v zbirki Osebno, v kateri so že izšle knjige Brigite Langerholc, ki so jo prav tako že gostili v Škocjanu, Karla Gržana in drugih.

Z avtorjem se je pogovarjala vodja Krajevne knjižnice Škocjan Zala Štamcar, ki je s svojo srčnostjo in zanimivimi vprašanji prispevala k prijetnemu vzdušju.

Marko Pavliha je s svojo izjemno iskrenostjo in modrostjo obiskovalcem ponudil vpogled v svoje življenjske izkušnje, preizkušnje in spoznanja, ki jih je strnil v svoji knjigi. Obiskovalci so bili ganjeni ob pripovedih o njegovih padcih in vzponih, o soočanju z alkoholizmom, političnih izkušnjah in osebni rasti.

Z Markom Pavliho se je pogovarjala Zala Štamcar.

Pavliha je poudaril pomen ljubezni, etike in narave v svojem življenju ter delil navdihujoče misli, kot je: "Če je pasti normalno, je zopet vstati fenomenalno." S to mislijo je mnogim prisotnim ponudil novo perspektivo na premagovanje življenjskih izzivov.

Posebej zanimiv je bil del pogovora, ko je avtor razkril svoje otroštvo, polno dogodivščin in prigod, ki so ga oblikovale v današnjo osebo. Obiskovalci so z zanimanjem prisluhnili zgodbam o njegovih otroških dogodivščinah, prvih spisih ter izkušnjah z mednarodnim pravom.

Obiskovalcev ni manjkalo.

Ob zaključku dogodka je sledil sproščen pogovor, v katerem je Pavliha odgovarjal na vprašanja obiskovalcev, in se z veseljem podpisoval v knjige.

Kot pravi Zala Štamcar, si domačini želijo takih zanimivih gostov in dogodkov tudi v bodoče, kar bodo skušali uresničiti.

