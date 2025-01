družabno

Maja uživala v družbi Klemna

27.1.2025 | 13:30 | Renata Mikec

Maja Čolić, mis Slovenije 2020/21, je bila tokrat v paru z Aktualovim radijskim voditeljem Klemnom Bunderlo v vlogi voditeljice finalnega izbora mis Slovenije 2024. Svoje delo v Gledališki in koncertni dvorani Lendava sta opravila z odliko. »Delati s Klemnom je bilo vrhunsko. Zdelo se mi je, da sva popolna kombinacija – on s svojimi izkušnjami na področju televizije in radia, jaz s svojimi izkušnjami na področju lepotnega tekmovanja, tako da sva se uspešno dopolnjevala. Tudi energijsko sva se povezala že prvi dan in vsi so bili začudeni, da se poznava kratek čas, zgolj nekaj dni. Najin odnos je očitno deloval dobro tudi navzven, saj so ljudje to začutili. Boljšega prvega sovoditelja si ne bi mogla želeti, tako da sem neizmerno hvaležna za to odrsko izkušnjo, ki naju je združila. Kdo ve, morda pa še kdaj kaj ušpičiva,« nam je v smehu povedala Maja. Lepotica, doma iz Ribnice, je na odru blestela v čudoviti obleki in se, kot nam je zaupala, počutila kot v filmu. Odkar je bila mis Slovenije, je zelo zaposlena. Deluje v mnogih projektih na področju modelinga, snemanja, marketinga, zdaj tudi vse več vodenja. Pravi, da se ves čas nekaj dogaja, da je njeno življenje zabavno, pestro, a hkrati tudi polno odgovornih zadolžitev. Vse, kar počne, jo veseli in izpopolnjuje. Kmalu bo imela v rokah tudi magistrsko delo in bo tako uspešno končala še eno pomembno življenjsko obdobje.

