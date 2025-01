družabno

Firbci so se z ganljivo pesmijo poklonili umrlim rudarjem

27.1.2025 | 11:30 | P. S.

Dolenjski ansambel Firbci se je na svoj način poslovil od tragično preminulih rudarjev.

Nesreča v rudniku Velenje je prizadela in močno zarezala v srca Slovencev, ki sočustvujejo s svojci in prijatelji treh nesrečnih rudarjev. Ansambel Firbci je svoje besede utehe in sožalja izpovedal tako, kot to najbolje zna: s pesmijo.

Preminuli rudarji(Foto: Radio Velenje)

Fantje so si izbrali pesem "Pred kom bežiš, stari prijatelj?" ansambla Vandrovci in s čustveno ter ganljivo izvedbo verjetno pri marsikomu izvabili solze na oči in cmok v grlu. Ob tem so na družbenem omrežju zapisali tole:



Dragi rudarji

Danes žaluje mnogo ljudi. Bolečino v srcu občutimo tudi Firbci.

Rudarjem tja za mavrico pošiljamo poklon, vso hvaležnost in ljubezen, ki so jo v tem življenju delili, domačim pa izrekamo iskreno sožalje.

Usodi ne more ubežati nihče. Poklanjamo vam iskreno pesem in pozitivne misli v najbolj temnih trenutkih.

