Ravnatelj: "Panike med otroci nismo delali''

27.1.2025 | 09:50 | STA, M. K.

Sevnica - Več šol po Sloveniji je zjutraj na svoje elektronske naslove prejelo sporočila z varnostno grožnjo. Policija je kmalu ocenila, da gre za zelo nizko stopnjo tveganja in ni razloga za preplah ali paniko.

Po do zdaj zbranih informacijah gre za generirana elektronska sporočila, ki so jih zaznali tudi že v nekaterih drugih državah.

Policisti v zvezi s prejetimi prijavami v šolah, ki so prejemnice sporočil s sporno vsebino, obravnavajo kaznivo dejanje povzročitve splošne nevarnosti po 314. členu kazenskega zakonika.

Ukrepi šol so bili različni, nekatere so za danes pouk odpovedale, ponekod pa so se učenci vrnili v šole.

Na Osnovni šoli Sevnica so se po besedah ravnatelja Aleša Tuhtarja odzvali zelo hitro, ko na šoli še ni bilo veliko otrok, pravočasno so lahko proti domu obrnili tudi avtobuse z okoli 350 otroki ter o dogodku obvestili starše. "V roku pol ure so bili vsi učenci doma," je povedal.

Policija je šolo pregledala in ni odkrila nič sumljivega, s šolskega ministrstva pa so jih medtem že obvestili, da bodo danes poslali navodila, kako naprej.

"Panike med otroci nismo delali, obveščanje pa je bilo zgledno. Takoj sem prejel klic župana, direktorica zdravstvenega doma nam je ponudila pomoč psihologa," je dodal ravnatelj sevniške šole, kjer je za danes pouk odpovedan, v torek pa pričakujejo normalno nadaljevanje učnega procesa.

