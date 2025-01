posavje

Tudi pozimi, zlasti če ni snega

27.1.2025 | 07:30 | L. M.

Sevnica - Vremenske razmere letošnjo zimo omogočajo Komunali d. o. o. Sevnica, ki v sevniški občini skrbi za vzdrževanje cest, da več pozornosti namenja rednim vzdrževalnim delom ob cestah, saj snežne razmere ne prevladujejo.

Obsekovanje na cestnem odseku Loka–Radež (Foto: Občina Sevnica)

Kot sporočajo z Občine Sevnica, v teh dneh potekajo številna dela za zagotavljanje ustrezne prevoznosti, med njimi čiščenje brežin, čiščenje koritnic, izdelava vtočnih in iztočnih glav pri prepustih in podobno.

V zimskem času javna služba poskrbi tudi za obsekovanje vejevja ob lokalnih cestah, kar omogoča primerno preglednost cestišč. Ob tem je treba poudariti, da so za primerno vzdrževanje obcestnih površin odgovorni lastniki zemljišč, ki bi morali redno namenjati pozornost vegetaciji, ki raste ob cestah. Dosledna skrb za površine, ki mejijo na ceste, odmaševanje in čiščenje prepustov in muld ob lastniških stavbah, košnja, obrezovanje dreves in grmovnic na obmejnih cestnih zemljiščih ter odstranjevanje smeti je pomembna skupna skrb za varnost v cestnem prometu.

‹ nazaj