Zdesetkana Krka brez moči proti Calcitu

26.1.2025 | 07:30 | L. M., foto: Simon Vesel, MOK Krka

Novo mesto - V novomeški dvorani Marof sta se sinoči pomerili novomeška Krka in Calcit Volley iz Kamnika. Domača Krka je nastopila v oslabljeni postavi, saj so manjkali kar trije člani standardne šesterice, a se je vsaj v nekaterih trenutkih tekme dobro upirala Kamničanom, Ti so naposled slavili s 3:0.

Oslabljena Krkina ekipa je bila proti Kamničanom brez moči.

Za njihovo zmago sta bila zaslužna predvsem Oman in Okroglič, oba sta dosegla po 14 točk, prav toliko pa jih je na strani Krke zbral tudi Travnik.

Odbojkarji Krke so nastopili v močno oslabljeni postavi, saj so se v minulih dneh na listi poškodovanih Mihi Bregarju pridružili še Danijel Koncilja, Marcell Mikulass Koch, in Jure Glamočanin. Krka je tako tekmo odprla v postavi Kosmina, Rojnik, Lindič, Erpič, Travnik T., Vidmar ter Verdinek na mestu libera.

Sodnici: Miklošič, Tovornik. Obiskovalcev: 120.

Krka: Medved 4, Erpič, Travnik M., Kosmina 9, Verdinek (L), Travnik T. 14, Glamočanin, Koncilja, Vidmar 3, Lindič 7, Rojnik 7, Bregar P., trener: Tomislav Mišin.

Calcit Volley: Karadža Pevc (L), Podobnik 1, Nanut 4, Lazar 6, Sladič, Suhadolnik, Bošnjak, Okroglič 14, Oman 14, Blaževič, Gomez 8, Pavlovič (6). Trener: Gašper Ribič.

Kamničani so po zaslugi dobrih začetnih udarcev Gomeza hitro povedli z 0:4, po uspešnem bloku Pavloviča za 1:7 pa je domači trener Mišin že moral seči po odmoru. Krka je nato zaigrala bolje, po točki Travnika pa so zaostanek zmanjšali na vsega dve točki (10:12). Nalet domačih je z odmorom prekinil gostujoči trener Ribič, njegovi varovanci pa so takoj izvrstno reagirali. Oman je z blokom ujel Travnika, Gomez je vpisal nov as in Mišin je moral znova seči po odmoru. Novomeščani so se sicer borili, a so storili enostavno preveč napak, predvsem na začetnem udarcu, medtem ko so Kamničani igrali enostavno, a zanesljivo in učinkovito. Končnih 17:25 je z zvitim napadom postavil Gomez.

Drugi in tretji niz

Uvod v drugi niz je šel po željah Calcita, a novomeški odbojkarji so po uspešnem bloku Kosmine, kateremu je sledil še as Lindiča, uspeli izenačiti na 14. točki. Ribič je reagiral s polminutnim odmorom, v naslednji akciji pa je namesto Podobnika v igro poslal Nanuta. Slednji je v igro Calcita vnesel energijo, ki so jo v tistem trenutku potrebovali, vpisal pa tudi točko z začetnim udarcem za vodstvo gostov s 16:20. Lazar je z novim asom Kamničane povedel že na 18:23 in bilo je jasno, da bo tudi drugi niz zanesljivo pripadel gostom.

Še najbolj izenačen je bil tretji niz, v katerem se je Krka vse do konca niza dobro upirala gostom. Gosti so po asu Okrogliča v končnico vstopili s prednostjo dveh točk (18:20). Krko je v igri zadržal razpoloženi Travnik, ki je do izenačenja na 22 dosegel tri točke. To je bilo še zadnje izenačenje na tekmi. Oman je z uspešnim napadom Calcit povedel v vodstvo, sledila je napaka domačinov, prvo zaključno žogo pa je za goste izkoristil Okroglič.

Žiga Vidmar, igralec Krke, je po tekmi povedal: “Predvsem bi rekel, da smo preveč napak storili na začetnem udarcu. Tu so Kamničani naredili največjo razliko. V tretjem nizu smo se držali skupaj vse do zaključka niza. Na koncu so imeli Kamničani nekaj več sreče in so zasluženo zmagali. Mi moramo sedaj predvsem sanirati poškodbe in nato na naslednjih tekmah zaigrati bolje.”

