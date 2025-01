dolenjska

Od krožišča navzgor, vse do julija

26.1.2025 | 10:20 | Besedilo in foto: L. Markelj

Šmarjeta - Občina Šmarješke Toplice se je konec lanskega leta lotila obnove lokalne ceste in celotne infrastrukture v centru Šmarjete, in sicer na okoli 800 metrov dolgi trasi skozi središče, od spodnjega krožišča do načrtovanega novega krožišča, ki bo pomenil tudi vhod v nov trgovski center Jager. Zato ne gre brez popolne zapore občinske ceste, ki pa bo k sreči potekala fazno, v različnih časovnih obdobjih.

Center Šmarjete bo po prenovi izgledal povsem drugače kot sedaj.

Dela – za izvajalca so bile izbrane boštanjske Gradnje d.o.o. - so se pričela od krožnega krožišča pri vstopu v Šmarjeto do trgovine Mercator in tu bo zapora zato trajala do konca januarja. Sledi nadaljevanje del od trgovine do Dvorca Gregorčič, kjer bo del ceste zaprt do 31. marca. 3. faza prenove bo potekala od 1. aprila do 31. maja in sicer od dvorca in cerkve sv. Marjete do župnijskega urada, 4. faza pa sledi od 1. junija do 3. julija - cesta bo takrat zaprta od upravnega objekta Šmarjeta do hišne številke Šmarjeta 59. Obvoz bo urejen po državni cesti Zbure – Dolenje Kronovo.

Kot pravijo na občini Šmarješke Toplice, kjer seveda prosijo za upoštevanje začasne prometne ureditve in strpnost v prometu, bo dostop do trgovine, cvetličarne, cerkve, šole in ostalih gospodarskih objektov v centru ves čas omogočen, ker center Šmarjete ne bo v celoti zaprt in bo zapora fazna.

Pridobitev bo za občane zelo pomembna. Naložba obsega celovito zamenjavo kanalizacijskega omrežja, na novo bodo uredili odvajanje meteorne vode, kar je bil velik problem Šmarjete, zlasti spodnjega dela vasi, položena bo optika, prenovljen bo vodovod, urejena bo javna razsvetljava.

