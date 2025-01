gospodarstvo

Februarska uskladitev pokojnin: toliko več naj bi prejeli upokojenci

26.1.2025 | 14:40 | M. K.

Višina letošnje redne uskladitve pokojnin še ni znana, a se lahko kot kaže upokojenci po zadnjih podatkih nadejajo uskladitve, kot je bila predvidena, in sicer v višini slabih 5 odstotkov, poroča Svet24.

Vsi podatki, ki vplivajo na višino uskladitve pokojnin, še niso znani. Do končnega zneska bo treba počakati do sredine februarja, kot je znano, pa bo redna februarska uskladitev izvedena s poračunom tudi za januar. Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (Zpiz) je sicer v svojem finančnem načrtu predvidel 4,6-odstotno uskladitev. To je precej manj od lanske uskladitve, ki je zaradi visoke inflacije znašala kar 8,8 odstotka. Lani so bili upokojenci pred redno obenem deležni delne uskladitve.

Letos slednje ne bo. Vlada pa medtem s socialnimi partnerji nadaljuje pogajanja o pokojninski reformi.

