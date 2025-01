dolenjska

Urejajo vaško središče in igrišče

25.1.2025 | 13:00 | M. Žnidaršič

Goriška vas - V Goriški vasi so ljudje povezani. Družijo se že leta, lani konec avgusta so imeli že deseto vaško srečanje, vsako leto je prostor na voljo dala druga hiša, poslej pa se bodo dobivali v vaškem središču, ki ga urejajo s skupnimi močmi. To počasi, a vztrajno dobiva lepšo podobo, lani so postavili ličen lesen objekt, unikatno leseno igralo za najmlajše, narejeno iz lokalnega materiala, in robnike za igrišče.

Vaško središče v Goriški vasi dobiva pravo podobo, lesen objekt že stoji, zdaj ga deloma zapirajo, zraven njega pa je lično otroško igralo. (Foto: P. Povše)

»Da smo lahko pridobili zemljišče in začeli urejati vaško središče, smo konec leta 2021 ustanovili Športno-rekreacijsko društvo Goričan. Pobudo so dali domačini, saj je v 21 hišah, kolikor jih je v vasi, kar 28 mladoletnih otrok, za katere smo želeli nekaj narediti, da se bodo tudi oni lahko varno igrali in družili. Zemljišče nam je delno podaril sovaščan, uredili smo prepis, pridobili vso potrebno dokumentacijo, in tako smo leta 2023 izravnali teren in tamponirali celotno površino, na kateri zdaj že stojita objekt in igralo, ki je sestavljeno iz dveh stolpičev, vmesnega visečega mostu in tobogana,« pove predsednik društva Primož Povše.

Goričani že postavili lesen objekt in leseno otroško igralo, letos bo na vrsti asfaltirano igrišče s koši in goli – Konec leta 2021 ustanovili Športno-rekreacijsko društvo Goričan – Pohodi, druženja, praznovanja jubilejev

