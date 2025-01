gospodarstvo

Prestižna nagrada za ribniški turizem

25.1.2025 | 18:30 | L. M.

Ribnica - Destinacija Ribnica se je po ocenjevanju Zelene sheme slovenskega turizma pridružila destinacijam, ki so v Sloveniji nosilke znaka Slovenia Green Destination in prejela srebrni znak.

Nacionalni in certifikacijski program Zelena shema slovenskega turizma pod krovno znamko SLOVENIA GREEN združuje vsa prizadevanja za trajnostni razvoj turizma v Sloveniji in s konkretnimi orodji izboljšuje in ocenjuje trajnostno delovanje destinacij in ponudnikov.

Destinacija Ribnica je prejela srebrni znak.

Destinacija Ribnica je srebrni znak prejela na podlagi ocen, ki so jih dobile z izpolnjevanjem določenih pogojev po 100-ih kriterijih s šestih različnih področij: narava, okolje, kulturna dediščina, skupnost in varnost ter turizem in poslovanje. V šestih kategorijah je prejela povprečno oceno 7,8. Najmočnejša je destinacija na področju kulture (ocena 10), odlična pa tudi na področju narave in krajine ter destinacijskega menedžmenta (8,6), šibkejše, a še vedno dobro je področje družbene klime in poslovanje turističnih podjetij (7,2) Najslabšo oceno destinacija dosega na področju varovanja okolja (5,8), kjer se lahko Ribnica okrepi na področju podnebnih sprememb, merjenja ogljičnega odtisa in zmanjševanja rabe fosilnih goriv pa tudi na področju ravnanja z odpadnimi vodami in ravnanja z odpadki.

Kaj pomeni to priznanje?

Zelena shema slovenskega turizma je nacionalno orodje za vpeljevanje trajnostnega turizma v poslovanje destinacij in turističnih podjetij, ki deluje pod krovno znamko SLOVENIA GREEN. Je certifikat kakovosti, s katerim označujemo izpolnjevanje širokega spektra zahtev na področju trajnostnega turizma. Shema je tako orodje za oceno kot tudi za izboljšanje trajnostnega delovanja. Shema temelji na globalnih kriterijih, obenem pa upošteva nacionalne značilnosti in zahteve. Destinacije so ocenjene po globalnih kriterijih standarda Green Destinations, ponudniki pa morajo pridobiti enega izmed mednarodno uveljavljenih znakov, ki jih priznava shema. Glede na stopnjo doseganja kriterijev lahko destinacije prejmejo bronast, srebrn, zlat ali platinast znak.

