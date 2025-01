bela krajina

Vse nared za začetek gradnje satelitskega urgentnega centra

25.1.2025 | 11:30 | M. Glavonjić

Črnomelj - Na eni izmed sej občinskega sveta je bilo zastavljeno vprašanje, ali je morda pri obnovi ZD Črnomelj dolgoročno glede na število ledvičnih bolnikov načrtovana tudi vzpostavitev dializne enote, kakršno so lani pridobili v Kočevju.

Na desni strani doma bo zrasel prizidek. (Foto: M. G.)

»Za zdaj ne načrtujemo vzpostavitve dializne enote, za katero je v Kočevju kader in opremo zagotovilo pristojno ministrstvo, prostor pa zdravstveni dom. Dolgoročno je mogoče, da bomo pomagali pri vzpostavitvi enote, če bodo seveda zagotovljeni drugi pogoji, predvsem kadrovski,« je odgovoril Andrej Matkovič, direktor ZD Črnomelj, in dejal, da je trenutno v črnomaljski in semiški občini vsaj za polovico manj dializnih bolnikov, kot se pogosto govori. Na dializo v Novo mesto, kjer imajo sodoben center, jih iz obeh občin trenutno vozijo osem. To število je približno enako že vrsto let.

Vodstvo zdravstvenega doma je v zadnjem času skupaj z Občino Črnomelj sicer bolj zaposleno s pripravo na začetek gradnje trietažnega severnega prizidka k domu v smeri trgovskega centra ob Ljubljanski cesti. Prostore bodo namenili tudi satelitskemu urgentnemu centru (SUC).

Stroji bodo zabrneli prihodnji mesec – Na dializo še naprej v Novo mesto – Potrebovali bi družinske zdravnike, pediatre, urgentne zdravnike, psihologe in kader v zobni tehniki

