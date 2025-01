posavje

Ob bazenu in stadionu še Park urbanih športov

25.1.2025 | 14:15 | M. K.

Krško - Mestna občina Krško pripravlja nov športno-rekreativni center Park urbanih športov (PUŠ), ki bo, kot pravijo na občini, prinesel novo kakovost življenja občanom in prispeval k varstvu narave ter razvoju zelene infrastrukture. Gre za projekt, ki bo sofinanciran preko mehanizma CTN za specifični cilj zelena infrastruktura, s čimer bo občina pridobila 81,3 % nepovratnih sredstev za izvedbo.

PUŠ - vizualizacija (MO Krško)

Od ideje do projekta z vključevanjem različnih deležnikov

PUŠ je rezultat Trajnostne urbane strategije, ki je bila pripravljena z vključevanjem različnih deležnikov – športnih društev, osnovnih šol in javnih zavodov. Skupaj so poiskali ustrezne predloge, ki ustrezajo strogim pogojem za zeleno infrastrukturo. Koncept urbanega parka je bil oblikovan skozi arhitekturni natečaj, kar zagotavlja premišljen in estetsko dovršen končni rezultat, so sporočili z občine.

Širok nabor vsebin za vse generacije

PUŠ bo namenjen vsem generacijam in širokemu spektru uporabnikov – od otrok, mladostnikov, starostnikov, gibalno oviranih oseb do ljubiteljev različnih športnih panog. V parku bodo med drugim urejena otroška igrišča, sprehajalne poti, pumptrack za vsakodnevno uporabo in tekmovanja, tekaške proge, površine za ekipne športe, kot so nogomet, rokomet, odbojka in košarka, piknik prostori in prostor za pasji park.

Park bo zagotavljal celoletno uporabnost in ponujal priložnosti za sprostitev, druženje ter rekreacijo, so zapisali v občinskem sporočilu za javnost. Lokacija projekta površine 21.030 m² na degradiranem območju, ki se nahaja na vodovarstvenem območju, zahteva celovito ureditev. PUŠ se smiselno povezuje z bližnjim projektom Bazen Krško, postajališčem za avtodome, kolesarskimi potmi, sprehajališči, mostovi in drugimi obstoječimi povezavami. Celotno območje bo postalo stičišče narave, rekreacije in športa, ki bo povezovalo Videm, staro mestno jedro in Leskovec pri Krškem, so prepričani snovalci.

PUŠ bo skupaj z Bazenom Krško ponudil možnosti za razvoj športnega turizma, saj bo območje zaokroženo v smiselno celoto. Poleg tega bo služil tudi obiskovalcem, ki se ustavijo na postajališču za avtodome in obiskovalcem mednarodnih tekmovanj, ki potekajo na Stadionu Matije Gubca in teniških igriščih. Ocenjena vrednost projekta znaša 1.813.150 evrov.

Predstavitev projekta in naslednji koraki

Projekt je bil članicam in članom Občinskega sveta Mestne občine Krško prvič predstavljen 5. decembra 2023, podrobneje pa še 15. januarja letos. Sledi dokončna predstavitev in potrjevanje projektne dokumentacije na seji Občinskega sveta Mestne občine Krško, ki bo 30. januarja.

