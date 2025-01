posavje

Tradicionalno srečanje z duhovniki

24.1.2025 | 18:00 | M. K.

Tržišče - Sevniški župan Srečko Ocvirk je v tem tednu pripravil tradicionalno srečanje z duhovniki, ki delujejo v župnijah na območju sevniške občine.

Foto: Občina Sevnica

Srečanje je letos gostila Župnija Tržišče. V uvodnem delu sta v Cerkvi Sv. Trojice v Tržišču zbrane pozdravila župan in župnik Jože Kohek. Sledila je predstavitev več kot 20-letnega delovanja tržiških skavtov. Skavtsko dejavnost in njihov prispevek k sooblikovanju življenja v kraju je predstavil Grega Krmelj. V imenu Sveta Krajevne skupnosti Tržišče je zbrane pozdravil predsednik sveta Janez Virant.

Nato je župan, kot so sporočili z občine, skupaj z vodjo splošne službe Romanom Strlekarjem in vodjo oddelka za družbene dejavnosti Mojco Sešlar spregovoril o aktualnih vsebinah, med drugim o vzdrževanju pokopališč in objektov, o razpisu za sofinanciranje obnove kulturnih spomenikov na območju sevniške občine in o aktivnem sodelovanju pri oblikovanju nekaterih programov za mlade.

Nato so si skupaj ogledali izdelovanje ročnih del članic Društva upokojencev Tržišče in prostore, v katerih delujejo, med njimi tudi pred kratkim prenovljeno kuhinjo. Sledil je ogled cerkve Sv. Trojice. Srečanje pa so zbrani zaključili ob prijetnem druženju, so še zapisali.

