FOTO: Dva voznika trčila v drevo; vlamljali na parkirišču gasilcev (video)

Nesreča pri Turjaku - več fotografij spodaj v fotogaleriji (Foto: GE Ribnica)

Bil brez vozniške, zdaj še brez avta

Med kontrolo prometa na avtocestnem postajališču Dul so policisti kontrolirali voznika osebnega avtomobila BMW serije 7, francoskih registrskih oznak. Med postopkom so ugotovili, da 27-letni voznik iz Moldavije nima veljavnega vozniškega dovoljenja. Avtomobil so mu zasegli in kršitelja privedli v postopek pred pristojno sodišče.

Vlomi in tatvine

Na Drski v Novem mestu je nekdo skozi pritlično okno poskušal vlomiti v stanovanjsko hišo. V notranjost mu ni uspelo priti, z vlomom pa je povzročil za okoli 1.000 evrov škode.

Med 11. 1. in 23. 1. je v Goriški vasi pri Škocjanu neznanec vlomil v počitniško hišo in ukradel solarni akumulator, solarna reflektorja, kamero in samokolnico. Lastnik ocenjuje, da je oškodovan za okoli 1.500 evrov.

Na Cesarjevi ulici v Novem mestu je včeraj med 14.30 in 18.30 nekdo izkoristil odsotnost stanovalcev in skozi okno v pritličju vlomil v hišo. Ukradel je ročno uro in zlat nakit. Z vlomom in tatvino je lastnika oškodoval za okoli 4.000 evrov.

Na parkirnem prostoru v Leskovcu pri Krškem pa je med 18.15 in 21.30 nekdo vlomil v osebni avtomobil in izmaknil denar. Z vlomom in tatvino je povzročil za okoli 1.000 evrov škode. Zgodilo se je na parkirišču pred leskovškim PGD, prav v času, ko so gasilci imeli sestanek. Storilci so se pripeljali v Toyoti Verso sive barve s celjsko registracijo, so poročali gasilci na svojem FB profilu in tudi objavili posnetek svoje varnostne kamere. Ogledate si ga lahko tudi spodaj pod tekstom ...

Prijeli tihotapca

Na mejni prehod Rigonce je sinoči nekaj po 21. uri na vstop v Slovenijo pripeljal voznik osebnega avtomobila BMW X3 italijanskih registrskih oznak. Policisti so opravili mejno kontrolo in ugotovili, da 27-letni državljan Romunije v vozilu prevaža dva državljana Iraka, ki ne izpolnjujeta pogojev za vstop v Slovenijo. Državljanu Romunije so odvzeli prostost, ga pridržali in mu zasegli avtomobil. S kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja prepovedano prehajanje meje ali ozemlja države ga bodo privedli k preiskovalnemu sodniku.

Migranti

Policisti so na območju PP Brežice (Dobova, Rigonce, Obrežje) včeraj prijeli šest državljanov Nepala, pet državljanov Afganistana in Indije, štiri iz Mongolije, dva državljana Šrilanke in Maroka ter po enega državljana Alžirije, Pakistana, Konga in Bangladeša.

Dan v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so včeraj posredovali v 65. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 227 klicev. Obravnavali so tri prometne nesreče, v katerih so se udeleženci lažje poškodovali, in devet nesreč z gmotno škodo. Zasegli so vozila dvema, ki sta vozila brez veljavnih vozniških dovoljenj. Posredovali so zaradi 13. kršitev javnega reda in miru, obravnavali sume kaznivih dejanj goljufij, poškodovanja tuje stvari, vlomov in tatvin ter posredovali zaradi požara, sprožitev signalno varnostnih naprav in nedovoljenih prehodov meje.

