Priznanje CAF za UE Brežice, Črnomelj, Kočevje in Ribnica



24.1.2025 | 09:15 | M. K.

Ljubljana

- Ministrstvo za javno upravo je včeraj rednim in uspešnim uporabnikom Skupnega ocenjevalnega okvira, modela CAF, podelilo srebrna in zlata priznanja. Srebrna priznanja Uporabnik CAF je prejelo 12 upravnih enot in dve ministrstvi. Zlata priznanja Uspešen uporabnik CAF so prejele tri organizacije.

Prejemniki priznaja CAF za leto 2024 (Foto: MJU)

Model CAF je na evropski ravni prepoznan kot orodje uvajanja izboljšav v javni upravi, pri čemer gre za izmenjavo dobrih praks in vključevanje zaposlenih v predlaganje ter izvajanje sprememb. Omogoča vpogled v prednosti že obstoječih načinov delovanja in prepoznava področja za izboljšave, katerim sledijo ukrepi za njihovo uresničitev: kaj delamo dobro in kje se lahko še izboljšamo. Nekateri organi v Sloveniji, predvsem upravne enote, model CAF uporabljajo že več kot 20 let, saj so bile prve samoocene izvedene leta 2002. Velik delež pri napredku na tem področju je prispeval projekt Uvajanja sistemov vodenja kakovosti v organe javne uprave, ki so ga na Ministrstvu za javno upravo izvajali v obdobju 2016-2023.

Zlata priznanja Uspešen uporabnik CAF prejmejo tiste organizacije, ki so v zvezi z uporabo modela CAF prestale tudi zunanjo presojo. Za leto 2024 so tovrstna priznanja prejeli Upravni enoti Gornja Radgona in Kranj ter Zdravstveni dom Ljubljana, ki je tudi prva zdravstvena ustanova s tem priznanjem doslej. Srebrna priznanja Uporabnik CAF je prejelo 14 organizacij, ki so kot redni uporabniki modela CAF v letu 2024 ponovno izvedle samooceno. To so Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije ter Upravne enote Brežice, Cerknica, Črnomelj, Kamnik, Kočevje, Koper, Nova Gorica, Ribnica, Šentjur pri Celju, Trbovlje, Zagorje ob Savi in Žalec.

Minister za javno upravo mag. Franc Props je ob tej priložnosti povedal, da je slovesna podelitev priznanj priložnost, da izpostavimo in proslavimo prizadevanja javnih ustanov za nenehno izboljševanje kakovosti storitev ter učinkovitosti organizacij. »V javnem sektorju je naša odgovornost dvoplastna: na eni strani moramo zagotavljati kakovostne storitve za naše državljane, na drugi strani pa moramo biti zgled transparentnosti, odgovornosti in inovativnosti. Prav CAF je orodje, ki nam omogoča, da te cilje dosegamo na sistematičen in strukturiran način,« je poudaril minister.

Generalna direktorica Direktorata za kakovost Eva Treven je v zaključnem pozdravu udeležencem prireditve izpostavila, da se kakovost nikoli ne zgodi sama po sebi ali zgolj po naključju: »Kakovost je posledica poguma. Da smo si sposobni nastaviti ogledalo in v njem prepoznati realno sliko. Da se iskreno prepustimo in prisluhnemo, kaj imajo o nas povedati drugi. Kakovost je posledica sposobnosti kritične presoje slišanega in jasnih odgovorov na vprašanja: zakaj smo tu, kaj želimo doseči in kako bomo prišli na vrh. In navsezadnje je kakovost posledica vztrajnosti in sodelovanja. Vseh nas.«

