kronika

Policija anonimno prijavo nasilja prejela že pred ubojem 32-letnika

24.1.2025 | 08:20 | STA

Kočevje/Ljubljana - Na ljubljanskem okrožnem sodišču se je včeraj nadaljevalo sojenje obtoženi uboja partnerja, ki se je zgodil junija lani v Kočevju. Preiskava sodnega senata je pokazala, da je kočevska policija že pred junijskem ubojem 32-letnika prejela dve prijavi, tudi anonimno prijavo o nasilju, poroča časnik Dnevnik.

Stanovanjski blok v Kočevju, kjer je živela Maja Nosan s partnerjem. (Foto: arhiv DL;M. G.)

Prvič je policijo januarja lani klicala obtožena Maja Nosan, ob prihodu pa so ugotovili kršitev javnega reda in miru ter oglobili njo in pokojnega. Maja lani pa je policija prejela anonimno prijavo o nasilju v njunem stanovanju. Poškodovana sta bila oba, Nosan je poškodbo prijavila, pokojni pa ne.

Na včerajšnjem sojenju je pričala tudi njuna soseda, ki je na dan uboja klicala reševalce. Izpričala je, da je tistega dne, kot tudi večkrat pred tem, v njunem stanovanju slišala hrup. Potrdila je tudi nasilje med partnerjema.

"Bila je razburjena, pretresena. Rekla mi je, da sta se prepirala (...) in da ga ni hotela tako poškodovati," pa se dneva uboja spominja policistka, ki je bila napotena na kraj dogodka. Obtožena je imela na rokah sledi krvi, policisti so našli tudi kuhinjski nož s pokojnikovo krvjo.

Nosan pravi, da o poteku dogodkov nima spomina. Toksikološka preiskava pa je pokazala, da sta bila na dan uboja oba pod vplivom alkohola.

Sodna izvedenka je v izvedenskem mnenju zapisala, da je pokojni umrl izključno zaradi vbodne rane na desni strani prsnega koša.

Sojenje se bo predvidoma končalo prihodnji teden.

‹ nazaj