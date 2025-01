družabno

Matej Burger in Tjaša Primc, uigrani glasbeni duet

23.1.2025 | 11:30 | Lidija Markelj

Novomeščan Matej Burger je vsestranski dolenjski glasbenik. Njegovo glasbeno udejstvovanje je zelo široko, saj deluje kot zborovodja, organist in pedagog, že nekaj let pa je tudi pedagoško-umetniški vodja novomeškega Konservatorija za glasbo Jurija Slakonje. Matej z igranjem popestri številne dogodke, zlasti cerkvene, in tako je bilo tudi ob odprtju razstave jaslic iz vse Slovenije v Baragovem zavodu. Pri tem mu je s čudovitim glasom pomagala pevka Tjaša Primc, s katero sodelujeta pri Novomeškem sakralnem abonmaju, v sklopu katerega bo tudi letos vrsta zanimivih koncertov. Tjaša je tudi sicer dejavna v lokalnem okolju, sploh odkar je lani postala direktorica Zavoda za turizem, kulturo, šport in mladino Žužemberk. Obveznosti obema torej ne manjka, a za glasbo, ki je njuna velika ljubezen, si vedno rada vzameta čas in s svojimi talenti razveseljujeta tudi druge.

‹ nazaj