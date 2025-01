gospodarstvo

Turistični ponudniki v MO Krško zbrani v novem zemljevidu

23.1.2025 | 08:40 | M. K.

Krško - Na pobudo Centra za podjetništvo in turizem Krško (CPT Krško) so se te dni srečali turistični ponudniki mestne občine Krško (gostinstvo, namestitve, kulturne ustanove). Namen srečanja je bil, kot so sporočili organizatorji, oblikovanje skupnih idej, s katerimi bo CPT Krško začrtal promocijske aktivnosti v letu 2025, pa tudi spodbuda sodelovanju med ponudniki in oblikovanju predlogov za nove skupne trajnostne turistične produkte in programe. Ponudniki so predstavili nekatere izzive, s katerimi se soočajo, ter ponudili nekatere rešitve, ki bi jih bilo s skupnimi močmi možno doseči. Naslednje srečanje bo organizirano za vsa prostovoljna društva, ki dopolnjujejo turistično ponudbo destinacije Krško, še napovedujejo v CPT Krško.

Foto: CPT Krško

Aktivnosti, ki jih bo CPT Krško izvajal skupaj s ponudniki, so planirane v Strategiji razvoja turizma mestne občine Krško 2023-2030 in so usmerjene predvsem v razvoj zelenega trajnostnega turizma.

Destinacija Krško je med prejemniki zlatega znaka za trajnost (Slovenia Green Destination Gold) in tako so bile na srečanju predstavljene tudi smernice trajnostnega poslovanja destinacije in krizni načrt za turizem, v katerem so opredeljeni mehanizmi za blaženje kriz in tveganj, ki lahko (ne)pričakovano prizadenejo turistični sektor.

Nov zemljevid

Na omenjenem srečanju so predstavili nov priročen zemljevid, ki je namenjem obiskovalcem in predstavlja gostinsko in namestitveno ponudbo destinacije Krško. Zemljevidi bodo na voljo pri vseh ponudnikih kot tudi na TIC Krško.

