V SVIŠ prihaja nekdanji mladi hrvaški reprezentant Alan Javor

23.1.2025



Ivančna Gorica - Vrste RK SVIŠ Cugelj okna bo v nadaljevanju sezone okrepil nekdanji član mlade hrvaške reprezentance in up RK PPD Zagreba, Alan Javor.

Alan Javor (Foto: RK SVIŠ Cugelj okna)

Alan Javor je prve rokometne korake naredil pri serijskemu hrvaškemu prvaku RK PPD Zagrebu, kjer je ostal vse do 18. leta, poroča njegov novi kljub na svoji spltni strani. Z matičnim klubom je redno osvajal državna prvenstva, med drugim bil celo eden izmed najperspektivnejših hrvaških rokometašev letnika 2000. Nato je sledil prestop k hrvaškemu prvoligašu Dubravi iz Zagreba, kjer je tudi prvič zaigral v evropskih tekmovanjih. V hrvaški ligi je nastopal še za RK Rudar Rude ter se v Slovenijo prvič preselil pozimi 2023, ko je pol sezone nastopal za Krško.

Z dobrimi igrami si je lani priboril prestop v močno madžarsko ligo, in sicer k ekipi PLER iz Budimpešte, letošnjo sezono pa začel v vrstah Rika Ribnice. 24-letni Hrvat, ki se najbolje znajde na poziciji levega ter srednjega zunanjega, je sklenil sodelovanje z ivanškim klubom do konca sezone, z možnostjo podaljšanja še za eno leto.

Alan Javor: ''Prvi vtisi ob prihodu v Ivančno Gorico so dobri. Ekipa me je super sprejela, imamo mlado zasedbo in željno dobrih rezultatov. Pred pričetkom prvenstva se moramo še uigrati in komaj čakam na nadaljevanje drugega dela. Zelo sem vesel, da sem dobil priložnost v SVIŠ-u in verjamem, da bom upravičil pričakovanja.''

