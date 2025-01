šport

Krka praznih rok iz Kanala, Alpacem do zmage v treh nizih

23.1.2025 | 07:00 | STA; M. K.

Kanal ob Soči - Odbojkarji Krke so včeraj gostovali v Kanalu ob Soči, kjer so naleteli na izredno razpoloženo ekipo Alpacema. Kanalci so tekmo dobili v treh nizih, Krko pa so boljšega izkupička stale predvsem skromen zaključek prvega niza ter zapravljene priložnosti za osvojitev maratonskega drugega niza, ki se je končal s 35:33 v korist domačih. Alpacem sta do zmage povedla Ranc (24 točk) in Ristić (16), v dresu Krke pa so največ točk zbrali Rojnik (13) ter Kosmina in Lindič (po 8). Krko v soboto čaka obračun v domači dvorani Marof, kjer bodo pričakali ekipo Calcita.

Foto: Alpacem Kanal

ALPACEM KANAL - KRKA 3:0 (19, 33, 13)

* Športna dvorana Kanal, gledalcev 300, sodnika: Jovanovič, Kern.

* Alpacem Kanal: Mugerli, Ćinćur, Jerončič 1, Lavrič 8 (1 as), Vinčić 2 (1 as), Godnič 1 (1 as), Stojanovič, Okroglič, Ristić 16 (6 asov, 1 blok), Kovačič, Maretič 6 (2 bloka), Ranc 24 (3 ase, 3 bloke).

* Krka: M. Travnik, Medved, Erpič, Mikulass, Kosmina 8 (2 asa), Pirnar, Verdinek, T. Travnik 7, Glamočanin 1, Koncilja 2 (2 bloka), Vidmar, Lindič 8 (3 bloke), Rojnik 13 (1 as), P. Bregar.

Odbojkarji Alpacem Kanala, drugouvrščena ekipa prvenstva, so se po porazu v Mariboru hitro pobrali. V drugem krogu modre skupine so doma gladko premagali Krko.

Kanalci so minuli vikend v prvenstvu prvič izgubili proti ekipi, ki se ne imenuje ACH Volley. A to v njihovih vrstah ni povzročilo panike. Neugodna Krka, ki je v Kanalu že znala zmagovati, je imela tokrat svoje priložnosti le v maratonskem drugem nizu, v katerem sta se ekipi od začetka do konca izmenjavali v vodstvu, nobena ni vodila za več kot točko. Tudi v "podaljšku" sta se menjali v prednosti, več zaključnih žog so zapravili Novomeščani.

Odločilo točko za 35:33 je prispeval Andrej Ristić, s 16 točkami, kar šest jih je dosegel z asi, drugi najučinkovitejši igralec tekme. Več točk od njega je dosegel le Vid Ranc, in sicer 24, tri z asi, tri pa z bloki. Domači so do zmage prišli predvsem po zaslugi servisov, v statistiko so vpisali 12 asov, sprejem gostov je bil le 40 odstoten.

* Izidi:

- modra skupina, 2. krog:

- sreda, 22. januar:

Merkur Triglav Kranj - ACH Volley 0:3 (-23, -20, -19)

Calcit Volley - i-Vent Maribor 3:1 (20, -18, 18, 16)

- lestvica:

1. ACH Volley 16 16 0 48:2 48

2. Alpacem Kanal 16 13 3 39:17 36

3. Calcit Volley 16 10 6 35:22 31

4. i-Vent Maribor 16 8 8 29:28 24

5. Krka 16 7 9 26:34 20

6. Merkur Triglav 16 5 11 19:36 16

- zelena skupina, 2. krog:

- torek, 21. januar:

Črnuče - Panvita Pomgrad 3:1 (24, 25, -20, 21)

- sreda, 22. januar:

Kočevje - SIP Šempeter 3:1 (20, -13, 21, 22)

Špan Brezovica - Fužinar Sij Metal 3:1 (23, 33, -22, 21)

- lestvica:

1. Črnuče 2 2 0 6:1 12

2. Panvita Pomgrad 2 1 1 4:3 12

3. Špan Brezovica 2 1 1 3:4 12

4. Fužinar Sij Metal Ravne 2 1 1 4:3 9

5. Kočevje 2 1 1 3:4 6

6. SIP Šempeter 2 0 2 1:6 0

