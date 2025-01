kronika

FOTO: Ob remontnih delih zagorel bivalni kontejner

23.1.2025 | 08:00 | Foto: PGE Krško

Včeraj okoli pol treh popoldne je zagorel kontejner na CKŽ v Krškem. Posredovali so krški poklicni gasilci, ki so ob prihodu na kraj ugotovili, da gre za večji dotrajan bivalni kontejner, v katerem so potekala remontna dela s kotno brusilko. Pred njihovim prihodom je že občan poskušal sam pogasiti ogenj z ročnim gasilnim aparatom, vendar mu ni uspelo, zato so vstopili v objekt z dihalnim aparatom in požar pogasili. Pri gašenju so si pomagali s hidravličnim razpiralom, ker je gorela tudi izolacija v stenah. Na koncu so objekt pregledali s termo kamero.

