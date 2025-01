bela krajina

Zimska rez trte med vinogradi semiških gričev

22.1.2025 | 18:40 | M. K.

Semič - 22. januarja, ko goduje sveti Vincenc, zaščitnik vinogradnikov, je bil tudi letos poseben dan za vinogradnike. Gre za praznik, ki že stoletja združuje tradicijo in vinogradniško delo, saj ta dan simbolično zaznamuje začetek rezi vinske trte – prvega pomembnega koraka v novem vinogradniškem letu.

«Z optimizmom in spoštovanjem do svojih prednikov so semiški vinogradniki obeležili začetek nove vinogradniške sezone ter ponovno dokazali, da so čuvaji tradicije, ki jo zvesto ohranjajo za prihodnje rodove.» (KC Semič)

Stari pregovori, kot sta »Če na Vincenca sonce sije, se dobro vino v čaše vlije« in »Kakor okrog Vincenca bo, tako čez leto ostalo bo«, so tudi tokrat prinesli obilo upanja, so sporočili iz KC Semič. Če gre soditi po marljivih rokah semiških vinogradnikov, letošnja trgatev obeta bogato bero, saj so člani Društva vinogradnikov Semič danes izvedli tradicionalni obred v društvenem vinogradu Učnega vrta dr. Derganca.

Vinogradniki so simbolično obrezali nekaj trt, kot veleva stari običaj. Po delu so se zbrali v Vinoteki Semič, kjer so ob kozarcu žlahtnega vina in okusni vinogradniški malici obeležili ta pomemben dan.

«Tudi zgodovina nas uči, da vinogradništvo v Semiških gričih ni le del vsakdanjega življenja, temveč nosi bogato kulturno in zgodovinsko dediščino.» (KC Semič)

Vincencov god ni le praznik vinogradnikov, so še zapisali v KC Semič, ampak tudi priložnost za refleksijo o njihovi trdoživosti in neomajni veri v naravo, saj da je vinogradništvo bolj kot katerakoli druga kmetijska panoga podvržena vremenskim vplivom.

‹ nazaj