Han sprejel odstop Capla

22.1.2025 | 10:40 | STA

Ljubljana - Minister za gospodarstvo, turizem in šport Matjaž Han je danes sprejel odstop direktorja javne agencije Spirit Slovenija Roka Capla, ki ga je ta ponudil zaradi domnevnih nepravilnosti pri razpisu za prestrukturiranje savinjsko-šaleške regije. Nobeno od na razpisu uspešnih podjetij sicer še ni prejelo niti enega centa, je povedal.

Matjaž Han in Brežičan Rok Capl (Foto: arhiv; Marko Vavpotić)

Agencija je javni razpis za spodbujanje investicij za gospodarsko prestrukturiranje v zasavski in savinjsko-šaleški premogovni regiji v okviru sklada za pravični prehod objavila maja lani. Rezultate je objavila januarja letos, pri čemer je v savinjsko-šaleški regiji odobrila 15 projektov s skupnim sofinanciranjem v višini 52,5 milijona evrov.

Potem ko so mediji opozorili, da sta med uspešnimi prijavitelji projektov dve podjetji z istim lastnikom, ki sta imeli v letu 2023 skupaj le pet zaposlenih, je Han prejšnji teden odredil notranjo revizijo javnega razpisa. V Spiritu pa so nekatere izmed izbranih podjetij pozvali k razjasnitvi okoliščin ter v torek sporočili, da so zaradi neizpolnjevanja pogojev sprejeli odločitev o preklicu dveh sklepov o izboru.

Gre za podjetji VonPharma SI in Vital QI v lasti Tadeja Von Horvatha, ki so jima za vzpostavitev tehnoloških linij za proizvodnjo krem, mazil in praškastih oblik zdravil oz. za vzpostavitev tehnoloških linij za proizvodnjo tablet sprva odobrili skupaj skoraj 20 milijonov evrov.

"Očitno gre za povezana prejemnika," je danes dejal Han. Po njegovih informacijah je Spirit podal tudi kazensko ovadbo.

Han je poudaril, da nobeno izmed na razpisu uspešnih podjetij še ni prejelo niti enega centa denarja po tem razpisu, prav tako še ni bila podpisana nobena pogodba. To se bo zgodilo šele po zaključku revizije, je povedal.

V Spiritu so v ponedeljek poudarili, da so v skladu z določili javnega razpisa pri prejemnikih skrbno preverili izpolnjevanje pogojev, razkritja medijev pa da jim pred tem niso bila znana. Capl je izrazil prepričanje, da bodo izsledki revizije pokazali na pravilno ravnanje agencije v skladu z določili razpisa in razpisne dokumentacije, vseeno pa je ponudil odstop.

Han je danes odstop sprejel, o Caplu pa dejal, da je malokdo v državi "sposoben tako hitro sprejeti objektivno odgovornost in nase prevzeti neke posledice".

Zahvalil se je medijem za poročanje o rezultatih razpisa in povedal, da je poleg odreditve notranje revizije dal tudi pobudo računskemu sodišču, da pregleda razpis v okviru svojih pristojnosti, dodatno ga bodo preverili v sektorju za kontrole, ki nadzoruje porabo evropskega denarja.

Razpis za spodbujanje investicij za gospodarsko prestrukturiranje v zasavski in savinjsko-šaleški premogovni regiji je del večletnih prizadevanj EU, da se premogovnim regijam zaradi opuščanja premoga zagotovi neka nova perspektiva ter da se v njih odpirajo nova, boljša delovna mesta, je povedal.

Kaj se bo zgodilo s sproščenimi 20 milijoni evrov, Han še ne ve. Ne želi pa, da bi bili ogroženi tudi preostali projekti, ki so bili uspešni na razpisu. "Ne bom dovolil, da ne damo perspektive ljudem iz teh krajev, da imajo boljša, bolj varna delovna mesta zaradi nekih lumpov," je dejal in spomnil na ponedeljkovo hudo delovno nesrečo v Premogovniku Velenje.

Na vprašanje glede strankarske pripadnosti je Han potrdil, da je bil Von Horvath pred leti član Mladega foruma, podmladka SD. Osebno ga sicer ne pozna, a kot je poudaril, je Slovenija majhna in zdaj ga je že strah fotografirati se s kom, da ga ne bi povezali z njim.

Tudi dejstvo, da je bilo na razpisu uspešnih več vodilnih in vidnih članov SD, se mu ne zdi sporno. "Pri meni so vsi enaki in nihče nima privilegija," je zatrdil. Za člana kakšne stranke ali njegovega sorodnika ne sme biti ovira, da ne bi dobil projekta, je odgovoril na pomislek, da je med uspešnimi prijavitelji na razpisu podjetje v lasti nečakinje vidnega člana SD Sandija Češka.

Če bodo pogodbe podpisane in bodo projekti izvedeni, bodo prejemniki pred nakazilom vsakega izplačila morali predati prvovrstno bančno garancijo za izpolnitev pogodbenih in s tem tudi razpisnih obveznosti, je zatrdil minister. Država lahko tudi zahteva vračilo subvencije, če bo v času izvedbe in še pet let po zaključku projektov prišlo do nepravilnosti in če se namen sofinanciranja ne bo dosegel.

