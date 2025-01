družabno

Sprejem za nosilce medalj

22.1.2025 | 13:00 | Milan Glavonjić

Sibor Inotherm, klub borilnih veščin, je že dolgo eno najuspešnejših športnih društev na kočevsko-ribniškem območju. V gasilskem domu v Sodražici so nedavno pripravili sprejem za nosilce najžlahtnejših kolajn na 14 letošnjih tekmah v ju-jitsuju doma in v tujini, na katerih so osvojili kar 231 medalj in pokalov. Od ustanovitve kluba leta 2007 pa vse do danes so skupno osvojili neverjetnih 3.638 odličij. Lani sta bila z medaljami najbogatejša meseca april in november, saj so člani kluba Sibor Inotherm na evropskem prvenstvu v Romuniji in svetovnem prvenstvu na Cipru osvojili kar 8 medalj, v parih in posamezno. Evropski prvaki so postali Rebeka Duščak, Nika Kotar, Jaka Divjak, Laura Zajc in Maja Kocuvan, Luka Duščak pa je osvojil bronasto odličje. Svetovni prvakinji sta v svojih kategorijah postali Rebeka Duščak in Maja Kocuvan, bronasto medaljo pa je osvojila Laura Zajc.

