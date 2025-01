družabno

PD Novo mesto na prvem letošnjem pohodu

22.1.2025 | 14:15 | Renata Mikec

Planinsko društvo Novo mesto je za cilj prve letošnje ture izbralo 978 metrov visok Boč. Iz Zgornjih Poljčan so se tako odpravili na enega zadnjih vrhov v Karavankah. Planince je pot vodila mimo Maistrovega kamna, Finžgarjevega križa s klopco pa tudi mimo skalnih pečin in nekaj manjših kotlin, ki so jim popestrile dan. Na vrhu so se povzpeli na 20 m visok razgledni stolp in uživali v čudovitem razgledu. V Planinskem domu na Boču so se okrepčali, nato pa se zadovoljni vrnili v dolino. Le nekaj dni po novem letu so namreč pod streho spravili dobrih osem kilometrov pešpoti in premagali 639 višinskih metrov. Ob dokaj nizkih temperaturah jih je vso pot spremljalo prelepo sončno vreme.

