posavje

Melanii Trump nazdravil tudi predsednik DS Marko Lotrič

22.1.2025 | 10:00 | M. K.

Boštanj - Poročali smo, da so ob ponedeljkovi zaprisegi Donalda Trumpa kot 47. predsednika ZDA v Sevnici pripravil vrsto dogodkov v počastitev prve dame ZDA, rojakinje Melanie Trump. Eden od njih, v Boštanju, je imel tudi dobrodelno noto.

Tudi predsednik Državnega sveta RS Marko Lotrič in generalna sekretarka Državnega sveta RS dr. Monika Kirbiš Rojs sta se udeležila dobrodelnega kulinaričnega dogodka ob Trumpovi inavguraciji, ki ga je organiziral Rotary klub Sevnica. Ob tej priložnosti je predsednik DS zbrane tudi nagovoril.

Predsednik DS Marko Lotrič (na sredini) s predsednikom Rotary kluba Sevnica Dušanom Lipejem (levo) (Foto: dr. Monika Kirbiš Rojs)

V nagovoru je izpostavil, da imamo humanitarnost Slovenke in Slovenci zakoreninjeno v genskem zapisu in izrazil veselje, da lahko zbrani pomagajo mladim upom in s prispevkom omogočijo nadaljnje izobraževanje uspešnim in talentiranim mladostnikom. »Sam prihajam iz gospodarstva in se zavedam, da so človeški viri ključni in da ima Slovenija največje bogastvo v ljudeh. In mladi so tisti, na katerih, kot radi rečemo, svet stoji – zato je prav, da jih danes podpremo, da bodo v prihodnosti lahko oni podprli nas in celotno skupnost,« je poudaril. Sredstva, zbrana na dobrodelnem dogodku, se bodo namreč v celoti prelila v sklad Brede Drenek Sotošek za štipendiranje mladih.

Lotrič je dejal še, da je dogodek tudi priložnost, »da s ponosom nazdravimo Sevničanki, Slovenki, ki je že drugič postala prva dama ZDA«.

‹ nazaj